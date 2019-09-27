Yeni ‘palto’ mevcut... Giymesini bilene!

GAMZE AKDEMİR

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- Çiziktirmelerinizin belli bir tarih sıralaması yok.

- Yok. Çok eski çiziktirmeler de var. 35-40 senelik notlar var. 1978’den başlıyor, 2019’a getiriyorum.

- Anlık yazmışsınız değil mi?

- En iyi alımlama o, evet; anlık. Bazıları ise sonradan yazıya dönüşmüş ama çekirdek burada kalmış. Mesela Oktay Rifat’ın “Bir Kadının Penceresinden”i çok önemsediğim bir romandır. Ona ilişkin ilk notları olduğu gibi yayımladım.

ANIMSAYIŞLAR...

- Otobiyografik anılarla epey süre başabaş gidiyor.

- Yayınevi de arka kapakta “anımsayış” nitelemesinde bulundu. Yeni bir tür gibi.

- Bazı özeleştiri ve itiraflara rast geliyoruz. Yıllar önce eleştirdiğiniz bazı kitapları yeniden okuduğunuzda; “haksızlık ettiğimi görüyorum” diyorsunuz.

- Evet, Reşat Nuri var. Sonra alaycı dille eleştirdiğim Halide Edip’in Handan’ı bir vicdan azabı oldu bana. Birikim Dergisi’nde 1980 öncesi o romanın dilini, sahnelerini, duygularını alaya alan bir yazım yayımlanmıştı. Aslında yazıyı yazarken bile romanın etkisi altındaydım. Yani yalan söylüyordum! Yeni bir bakış açısının biraz da öyle olması gerektiğini düşünüyordum. O yıllarda bir lakırdı vardı: Yerine oturtmak! Yerine oturttuğumu zannediyordum. Ben yerime oturdum!

Yaşlandıkça başka yazarlardan başka kitaplar konusunda da yanıldığımı fark ettim. Çağdaşlık Sorunları adlı kitabımı (1978) yeniden basmayı çok isteyen oldu. O kitaptan hep nefret ettim. O aşağılayıcı bakış açısından, gençliğin getirdiği kibirden!

- Toplamda tüm bir kültür ortamının adeta haritasını çıkarıyorsunuz. Otobiyografik izler azalırken yerini ağırlıkla Türk edebiyat ve sanat ortamına ilişkin değerlendirmeleriniz alıyor. Bir İstanbul Türk Tiyatrosu incelemeniz örneğin; hayli derin..

- En sevdiğim yazılarımdan biridir. Sevgili Gülriz Sururi, Toto Karaca, Muammer Karaca, Gönül Ülkü, Gazanfer Özcanlarla örgün o dünyanın büyüsünü yazmaya çalıştım. Sevgili dostum Gönül Hanım’ın ölümünden sonra yazmış, yayımlayacak yer bulamamıştım.

- Çeviri dünyamıza ilişkin yazınız da aynı yoğunlukta.

- Evet; 2000’lerin başında yazdığım yine yayımlanmamış bir yazımdır.

‘BENDE BİR ÜSLUP VAR İSE BUNU ŞİİRE BORÇLUYUM’

- Şiirle ilişkiniz ne düzlemde devam ediyor?

- Bende bir üslup var ise bunu şiire borçluyum. Beslendiğim ana kaynak şiir oldu hep. Söz dizimi, sentaks açısından şiir hep başı çekti. Çok var elbette ama, bir Behçet Necatigil, Edip Cansever, Oktay Rifat, Ahmet Hamdi Tanpınar Gülten Akın, Atilla İlhan, hepsinden çok etkilendim. Etkilenmenin ötesinde çaresizlik anlarında hepsine sığındım. İfademi onlarda buldum. Ve dostluk gördüm onlardan.

- 17 yaşınızda Behçet Necatigil’i tanıyorsunuz. Yine 17 yaşınızda Attila İlhan’a mektup yazıyorsunuz, İzmir’e. Sonrası pek güzel!

- E tabii; cevap geliyor, ismini yanlış yazmışım! (gülüyoruz) İki t yerine iki l yazmışım herkes gibi. “Beni seviyorsun ama iki t bir l yaz” diye cevap gelmişti.

SATIŞ ENDEKSLİ BİR DÜNYA

- O dönemlerin kültür sanat ortamıyla bugünü kıyaslarsınız başlıca tespitiniz ne olurdu?

- Edebiyatçılar, tiyatrocular, ressamlar bugünkü gibi birbirinden kopuk değildi. Birbirlerinden öz alıyor, düşünce alışverişinde bulunuyorlardı. Şimdiki gibi satış endeksli, kendini sunmaya endeksli bir dünya yoktu. İnsanlar varla yok arasıydılar.. Kıskançlıklar, kavgalar oluyordu ama genel çizgide müthiş bir nitelik farkı vardı.

- Aynı şekilde kitabınızda tam bir resim sevgisiyle hareket ediyorsunuz. Bu çiziktirmeler nasıl bir resim çiziyor?

- Çocukluğumdan itibaren resim karşısında hep heyecana kapıldım ve o heyecan hiç dinmedi. Hepsine yer veremedim ama bilhassa o Batılı tarz resme geçilen dönemin unutulmaz ressamlarından Nazmi Ziya’ya, Avni Lifij’e yer vermeden edemedim. Toulouse-Lautrec’e ayrı bir yer ayırdım. “Bendeki Ressamlar” diye bir tasarım da var.

‘BUGÜNKÜ FAZLA YALINLAŞTIRILMIŞ BİR EDEBİYAT’

- Yeni Türk Edebiyatı metinleriyle eskilerini kıyasladığınızda ne dikkatinizi çekiyor?

- Bugünün edebiyatı fazla tekniğe dayalı, büyük duyguların yalıtıldığı, fazla yalınlaştırılmış bir edebiyat. Hiç bana göre değil. Gençlere de tavsiye edilecek önemli noktalardan biridir: Okudukları metni sadece içeriksel olarak değil yöntemsel olarak da incelemeliler. Sanatın tüm dalları için geçerli bu. Tiyatroda da aynı; ağlamak yok, beden diliyle ağlayacaksın diyorlar. Edebiyatta da böyle artık. Ben, o eski alışkanlıkla hakiki ağlamayı tercih ediyorum.

- Edebiyatta hala eski zamanların ekmeği yeniyor değil mi?

- Valla ben o ekmeği yiyorum. O anlamda eskiden kopmam mümkün değil. Eskiden okuduğum kimi kitapları yeniden okumam onun içindir de.

- Eski roman mimarisine ulaşamayacağımızı imliyorsunuz çiziktirmelerde.

- Çok zor. Baktığınızda Tolstoy’un “Anna Karenina”sı, Dostoyevski’nin çok kıskandığı tek romanmış. Aslında baktığınızda Dostoyevski o mimariyi çok daha kırarak hatta yok ederek yepyeni bir mimariyi 20. yüzyıla hazırlıyor hatta 21. yüzyılda da devam etmekte etkisi.

‘GİT GİDE SENTEZCİ OLDUM’

- Bizdeki en önemli sentez konusu kitapta da irdelediğiniz gibi Doğu-Batı sentezi konusu. Nasıl bakıyorsunuz?

- Git gide sentezci oldum. Hâlâ okunan, hayranlık yaratmış yazarların hepsinde sentezci bir yaklaşım olduğunu görürsünüz. Doğu-Batı sentezi konusunda ise Kemal Tahir ile Peyami Safa zaman zaman şefkati elden bırakmışlar. Hele yolun sonundaki Kemal Tahir’e baktığınızda yolun başındaki Kemal Tahir’den çok daha sert olduğunu görürsünüz. Ahmet Hamdi Tanpınar ise öyle değil, nötr kalmış, ikircikli kalmış. Reşat Nuri Güntekin ise en ağır eleştirisinde bile müthiş bir empati duygusuyla hareket etmiş. Bir Oktay Akbal baştan bu yana öykündüğüm yazarımdı. Tam anlamıyla idolümdü. Kendisiyle çok yakınlığım oldu. yazdıklarıma çok yardımcı da oldu. Aynı şekilde büyük hayranlık duyduğum Behçet Necatigil’e de tekrar tekrar baktığımda hangi toplumda yaşadıklarını iyi bilen, Doğu-Batı sentezi konusunda tam bir bilince sahip olduklarını ve yazdıklarını görüyorum.

‘ETKİLENMEKTEN ZEVK ALDIM’

- Etkilenmekten kaçınmadığınızı yer yer ifade ediyorsunuz çiziktirmelerde. Tam tersi de olabilirdi hani..

- Doğru olabilirdi ama bende olmadı hatta etkilenmekten zevk aldım. Bir Oktay Akbal baştan bu yana öykündüğüm yazarımdı. Tam anlamıyla idolümdü. Kendisiyle çok yakınlığım oldu. yazdıklarıma çok yardımcı da oldu. Müthiş paylaşımcı, hoş, zarif bir insandı. Mesela bir gün Cumhuriyet’te odasında konuşuyorduk:“Katherine Mansfield okumadan hikâye sanatı öğrenilemez!”demişti. Güncesinde de yazmıştır. Hikayelerinde Mansfield’danetkilenmiş, esinlenmiştir. Oktay Bey’in doksan yaşlarında yazdığı “Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesini Kim Yazdı” hikâyesindeki ruh tam bir Mansfield ruhudur. Ben de keşke ölesiye kıskandığım Mansfield gibi hikâye yazabilsem. Yanına bile yaklaşamıyoruz inanın. Mansfield da Çehov’dan esinlendiğini söylemiştir meselâ.

Oktay Bey’in bana yardımları saymakla bitmez. Eşi de müthiş bir incelik göstererek bana Akbal’dan kalan daktilo şeritlerini -ben hâlâ daktiloda yazdığım için- gönderdi. Kaç sene geçti Oktay Bey’i kaybedeli.. Şeritler normalde kurur, onlar ise taptaze. Bir tanesine kıydım, şu anda da onu kullanıyorum. Yani öteki taraftan bile bana yardımcı olmaya devam ediyor.

Diyebilirim ki o neslin istisnasız en büyük özelliği gençlerin yolunu tıkamak değil yolunu açmaktır. Etkilenmek bana, yol açtı. Bir kere fevkalade yöntem, yöntemler öğreniyorsunuz ilerlerken. Gençlere tavsiye edilecek önemli noktalardan biri de budur: Okudukları metni sadece içeriksel olarak değil yöntemsel olarak da incelemeliler.

KAYIP METİNLER...

- Büyük ustalar olmalarına rağmen yeterince okunmamalarına isyan etmenizin ve çiziktirmelerinizde sıklıkla yer vermenizin yanı sıra kayıp metinler konusunu da gündeme getiriyorsunuz.

- Tabii; 2018’in sonlarında yazdığım son notlarımdan biri de bununla ilgili: Düşünebiliyor musunuz Oktay Rifat’ın kayıp iki tane oyunu var. Fransız edebiyatında olsa yer yerinden oynar. Bulmaya çok uğraştık. Turhan Günay da çok uğraştı. Oğlu Samih Rifat ölmüştü, hiçbir şey bulunamadı. Suzan Ustan da olabilir dediler, telefon ettiğimde ölüm haberini aldım. Günün birinde bir yerden çıkacağını umut ediyorum.

- Bugün edebiyatta gördüğünüz içinden çıkılacak yeni “palto”ya ilişkin görüşleriniz?

- Uzun Bir Yalnızlığın Tarihçesi’yle İrfan Yalçın, yine son zamanlarda en etkilendiğim romanlardan Dün ve Ferda ile Erendiz Atasü gibi, kaybetmiş olsak da hâlâ teknik olarak da içeriksel olarak da öğrenilecek çok büyük zenginlikler olan Nezihe Meriç... Başka isimler de var kuşkusuz.. En yeni edebiyata gelince özümsenmesine daha var tabii... Bana sorarsanız Sait Faik’in Havada Bulut’u edebiyatta hâlâ son derece modern bir romandır. Giymesini bilen için “palto” mevcut, orada duruyor!

‘GERİYE KALAN GÜNDELİK DÜNYA’

- Neden bir gölge gibi silinecekmiş Selim İleri?

- Bunların karşılığı kalmadı. O kadar başka şeylerle uğraşılıyor ki, geriye kalan o kadar gündelik bir dünya ki.. Halid Ziya Bey’in niye veremli bir Fellah çocuğu yazdığı, romanına konu yaptığı artık kimi ilgilendiriyor? Türkiye, edebiyatı ve sanatı git gide geçmişte bırakıyor. Bu nedenle ben de bir iz bırakıp bırakmayacağımı bilmiyorum, artık çok önemli de değil benim için.

- Bu yüzden mi Gogol ile özdeşlik kuruyorsunuz?

- Evet, kitabın en önemli temalarından birisine temas ettiniz. Sizden başka kimse temas etmedi, bunu da söyleyeyim. Gogol çok önemli bir motiftir. Baktığınızda sonunda çıldırıyor hiçbir yere ait olmamanın getirdiği durum çıldırmak oluyor. Benim hayatta bir şansım oldu, edebiyatla ilgili olmayan hiçbir işim olmadı. Ekmeğimi edebiyatla kazanabildim. Düşünün hayran olduğum, beni yetiştiren o kuşağın çoğu başka işler yapmak zorunda kaldı. Muhasebecilik, öğretmenlik, reklamcılık... Gogol üzerine çok düşündüm, yaşımın ilerlemesinin etkisiyle daha çok düşünmeye başladım. Gogol’den yola çıkarak kendime vardım, karşılığımı onda bulabildim sanıyorum.

- Kötümser misiniz?

- Hem de çok kötümserim. Bende hüzün uzun sürer, erinç kısa. Dünya tarihine, tüm o savaşlardan, yıkımlardan alınmayan derslere ve tekerrürlere bakınca iyimser olmak için bir neden göremiyorum.

- Aşk romanları yazarı Fatma Asaf, “Bu Yalan Tango” adlı romanınızda ihtiyarlarken resimlerde solup gitmeye tepkiliydi, resimleri sanki yırtmak istiyordu ama kıyamıyordu. “Ölesiye yazdım” diyordu… Sizin için de geçerli bu.. “Bir Gölge Gibi Silineceksin’deki duyguya da hayli yakın değil mi?

- Çok, birebir diyebiliriz.

‘BAŞARI ARTIK GÜLÜNÇ GELİYOR’’

- Geri dönmenizin imkansız olduğu eski günlerdeki alımlayışınız nasıldı, şimdi nasıl?

- Meselâ başarı artık çok saçma geliyor. O gençlik ihtirası sonra üzüntüye hatta utanca dönüşüyor sonra. Talihsizliklerle dolu bir edebiyat ortamı var. O açıdan alımladığımda başarı bana son derece gülünç geliyor artık. Hırs, kibir de yüz karası!

- Daha kontrollü bir çizgiye geldiğiniz mi düşünüyorsunuz?

- Kontrollü, evet. Bir şey yazdığımda yankısı nasıl olur diye düşünüyorum. Yazmaktan geri durmuyorum ama düşünüyorum.Eskiden, biraz da gençliğin getirdiği pervasızlıkla herhalde birtakım şeyleri yazarken başkalarının nasıl etkileneceğini pek fazla düşünmezdim. Şimdi düşünüyorum. Çok insandan yakınmalar işittim. Zaten yeterince hüzürlü, mutsuz insanlarız, siz bizi daha da hüzne sevk ediyorsunuz, kasvet getiriyorsunuz diyenler oldu. O yıllarda böyle sözlere öfkelenebiliyordum ama şimdi öfkelenmiyorum.

- Yeni romanınız üzerine çalıştığınızı biliyorum. Son olarak ondan bahseder misiniz?

- Fevkalade hüzünlü, kederli, yakın tarihimizin son 40 senedeki insan kayıpları üzerine gelişen bir roman. Toplumsal olduğu kadar bireysel olaylar da var içinde.

Bir Gölge Gibi Silineceksin - Çiziktirmeler / Selim İleri / Everest Yayınları / 305 s. / 2019.