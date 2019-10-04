‘Yaşam için militan, şiir için sadelik ve politika!’

GAMZE AKDEMİR

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- Yüksek lisans tezi olarak verdikten sonra kitaplaştırdığınız “Dünyayla Söyleşen Şair Ataol Behramoğlu-Yaşamı ve Şiiri” sekiz bölümden oluşuyor. Hayli geniş kapsamlı bir inceleme. Dolayısıyla ilk olarak bölüm içeriklerini açmanızı rica ederek izleği netleştirelim.

- Ataol Behramoğlu’nun, gerek sanat yaşamının sürekliliği ve uzunluğu, gerekse bu yaşam süresince, başta şiir olmak üzere, edebiyatın diğer alanları üzerine verdiği eserleri tek bir çalışmanın sınırları içinde ele almak olanaksızdır. Bunu sadece şiiri için de söyleyebiliriz.

Behramoğlu şiiri üzerine birden fazla tez yapılabilir. Bu alanda araştırmacının önüne çok zengin bir malzeme yığını gelir, tabii iyi bir tarama yapılırsa. Biz çalışmamızda şairin daha çok biyografisi üzerinde durduk. Ancak bunu yaparken şiirini esas aldık; şiirden uzak, kuru bir biyografi çalışması yapmadık. Şairin hayatını aydınlatacak, şiirinde dönüm ya da kırılma noktası olabilecek eser ve olaylara yer verdik. Bu yolla şiiri ile desteklenmiş bir monografi kurmaya çalıştık.

Ataol Behramoğlu bir alanın, edebiyat araştırmalarının konusu olarak ele alınmakla da kuşatılamaz. Edebiyat incelemesi dışında psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, düşünce akımlarına bağlı olarak da onun üzerine bilimsel tezler hazırlanabilir. Nitekim biz Behramoğlu şiirleri üzerine psikanalitik açıdan bir yüksek lisans tezi daha hazırladık. Tez, savunma aşamasındadır.

“Dünyayla Söyleşen Şair”i, Giriş ve Sonuç dahil, sekiz bölümde inceledik: “Hayata ve Şiire İlk Adımlar” başlıklı birinci bölümde, mümkün olduğu kadar geriye giderek, ailesinin soy kütüğünü ortaya koymaya çalıştık. Doğumunu, çocukluğu ve ilk gençlik yıllarını, liseyi bitirinceye kadar olan devresi ile anlattık.

İkinci bölümde; Ankara yılları; ilk şiirler, eylemli hayat, evlilik, askerlik, Ant Soruşturması, Halkın Dostları dergisi ve Avrupa’ya ilk gidiş anlatıldı. Üçüncü bölüm, ilk gurbet yıllarına ayrıldı; Londra, Paris, Moskova üçgenindeki hayat. Dördüncü bölümde yurda dönüş, Militan ve Sanat Emeği, annesinin ölümü, 12 Eylül 1980 darbesi, mahkemeler, tutukluluk devresi, çekilen sıkıntılar ele alındı.

Beşinci bölümde Avrupa’ya ikinci gidiş, Paris’teki yalnız ve sıkıntılı hayatı ve bilimsel çalışmaları işlendi. Altıncı bölümde yeniden vatana dönüş, vatanın havasına karışma, art arda şiir kitapları; bunlarda bireysellikle toplumsallığın iç içe verilişi incelendi. Yedinci bölüm, akademik hayata geçişine ve tezin son şeklini alıncaya kadar yaptıklarına ayrıldı. Sonuç bölümünde de tezde yapılanlar özetlendi. Kaynakça, bize çalışmanın geniş bir taramaya dayalı olduğunu gösteriyor.

BEHRAMAOĞLU ŞİİRİ VE “MELANKOLİ”

- Şair, denemeci, çevirmen, yayıncı, gazeteci-yazar ve akademisyen Ataol Behramoğlu’nun kişisel yaşamı ile şiirinin dönüm noktaları arasında en belirleyici olanları nasıl özetlenebilir?

Behramoğlu’nun şiirini meydana getiren dönemlerarası etkenleri, yapıtlarındaki birey-toplum-devrim bağlamlarında evrimsel geçişkenliği, biçem geliştirimini, esin kaynaklarını ve etkileşim noktalarını hangi referanslarla ne yönde açımladınız?

- Behramoğlu ilk şiirini 5 Ocak 1960’da Çankırı’da Yeni Çankırı gazetesinde yayınladı. Melankoli adlı bu şiirin arkasından peş peşe sekiz, on kadar şiir yayınladı. Ankara’ya gittikten sonra, 1963 yılına kadar, başta Varlık dergisi olmak üzere Yelken, Yeşil Ilgaz, Çağrı gibi dergilerde şiirlerini yayınlamaya devam etti.

Bu şiirler arasında “Melankoli”den hiç vazgeçmez. Bu gençlik ürününü, diyebiliriz ki bugüne kadar şiirinin merkezinde tutar.

Bütün şiir dönemlerinde “Melankoli”den açık ya da kapalı izler vardır. Onun dışında ilk dönem şiirlerinden hiçbirini kitaplarına almaz.

Bu şiirlerde küçük bir orta Anadolu şehri Çankırı’nın dar sosyal hayatının verdiği iç sıkıntıları, ilk aşkı, sarhoş akşamlarına arkadaş sokaklar, sokak lambaları, uzaklara özlem, tren sesleri, kırgın, ümitsiz eve dönüşler vardır. İlk Ankara yıllarında yazdığı şiirlerde de aynı hava hakimdir. Bunlarda Garip Hareketi, Orhan Veli, Cahit Sıtkı, Attila İlhan şiiri ve İkinci Yeni etkisi vardır.

Behramoğlu 1962 yılında Türkiye İşçi Partisi’ne üye oldu. Bu, onun hem hayatında hem de şiirinde önemli dönüm noktası olur. 1960’lı yılların başından itibaren Türkiye’de görülen çeşitli siyasi ve kültürel açılımlar, özellikle sol ve Marksist felsefenin, tercüme yolu ile yaygınlaşması sosyalist devrimci eylem ve ideolojik şiire zemin oluşturdu. Behramoğlu için bunu; “yaşam için militan, şiir için sadelik ve politika” olarak formülleştirebiliriz.

Nazım Hikmet’in şiirlerinin serbestlik kazanması, onun şiirlerine sosyal gerçekçilik yolunda esin kaynağı oldu. Artık düşünülen sosyalist devrimi besleyecek bir şiir kurma gereksinimi kendini gösterdi. 1963-1965 yılları arası buna bir nevi hazırlık gibi geçti.

Yeni bir nesil, yeni bir şiir doğmasını hazırladı. 1965’te yazdığı Bir Gün Mutlaka bu yolun bir anlamda manifestosu olarak, yazıldığı günden bu yana, solcu ve sosyalist gençliğin eylem ve heyecan kaynağı oldu. “Onun Türküsünü, Guevara’nın”, “Yıkılma Sakın”, “Sana Seslenmek İçin” bu dönemin önemli örneklerindendir.

Bu dönem şiirleri, biçim olarak da düz yazıya, daha doğrusu mensur şiire yakındır. Bu şiirlerde bireysellik, sosyal gerçekçilik toplumculuk ve sürrealizm iç içedir. Bu yeni şiirin geniş gençlik, işçi ve halk kesimlerine ulaştırılabilmesi için bir dergiye ihtiyaç duyulur. Halkın Dostları bunun için çıktı.

Behramoğlu, şiirin soyut duygu ve düşüncelerden değil hayatın içinden, yaşanmışlıklardan çıkıp gelmesini ister. 1970-1974 Paris-Moskova hattında yazılan şiirler böyledir. 1974-1980 arası şiirlerinde yeni bir anlayış vardır. Toplumcu zemin üzerinde yüklenmiş bireysellik ve doğa kendini gösterir.

1978 yılında çıkan “Kuşatmada” adlı şiir kitabında Behramoğlu hem içerik hem de biçim yönü ile bir yönelişin örneklerini verir. Bu şiirin baş özelliği içtenliğidir. Şair apaçık şiire kendisini koyar: Öfkesini, özlemini, acısını. Bunu da yeni biçimlerle dener.

1980’li yılların şiirlerinde soyut olarak devrim değil de toplum hayatı, kadın, aydın, eğitim, batı hayranlığı, sosyal adaletsizlik, çalışma ortamı gibi somut konular şiire girer.

1990’lı yılların şiirini biçim olarak Yüksek Lisans çalışmaları sırasında takip ettiği “şiir” konulu derslerden edindiği tecrübe yönlendirir. Bilhassa batıdan soneyi, klasik şiirimizden gazeli bu şiirde biçim olarak seçer. “Aşk İki Kişiliktir” ve “Yeni Aşka Gazel”de toplananlar şairin yeni anlayışlara yöneldiğini gösterir. “Hayata Uzun Veda”da şiir adeta yeni bir statü kazanır. Şiir artık yaşananların tanığı durumuna geçmiştir. Ve hayatı yeniden, genel anlamda hayata, özel olarak da kendi hayatına, diyalektik bir anlayışla bakar ve onu lirik-epik bir anlatım içinde, bireysel- toplumsal bileşenleriyle yeniden kurar. Yaşanılan, bir nevi şiirsel belge olur.

“OKUDUĞU İLK ŞİİR, NECİP FAZIL’IN ‘TABUT’UDUR!”

- Edebiyatla özellikle de şiirle ilk lise yıllarında Çankırı’da karşılaştı; Necip Fazıl, Orhan Veli, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Atilla İlhan, Cahit Külebi’yi ilk o zaman okudu. Okuduğunu anımsadığı ilk şiir Necip Fazıl.

İncelemenizde her birini ayrıntılarıyla irdelediğiniz Behramoğlu’nun yaşamı ve şiirinde; tarihleriyle böylesi kişisel, sanatsal, siyasi ilkleri ana başlıklarıyla burada da örnekler misiniz?

- Behramoğlu “Şairleri önce şiirlerinde sevdim” der. Okuduğu ilk şiir olarak, “Vücudumdan bir elektrik akımı geçmişçesine” etkilendiği, Necip Fazıl’ın “Tabut” isimli şiirini söyler. Henüz on yaşındadır. Şiir ile asıl uğraşı lise sıralarında başlar. Orhan Veli, Ahmed Arif, Attila İlhan, Cahit Külebi, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Sıtkı Tarancı, Turgut Uyar’ı ezberlercesine okur. Varlık dergisini takip eder.

Bu kadarla kalmaz; bir yandan Hüseyin Karakan’ın “Dünya Şiiri Antolojisi”nden Baudelaire’i, Paul Verlaine’i, Rimbaud’u, Mallarme’yi, Valery’yi, Victor Hugo ve diğer önemli sembolist ve romantik şairleri okur. Diğer yandan Orhan Burian’ın “Kurtuluştan Sonrakiler” adlı antolojisinden Cumhuriyet sonrası Türk şiirini takip eder. O kadarla da kalmaz. Dimitri Dimov u, Fyodor Glatkov’u, Tolstoy’u, Panait Istrati’ yi, Ernest Hemingway’ı, Steinbeck’i, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Sait Faik’i de bu devrede okur.

1959’a kadar bir defteri dolduracak kadar şiir yazar. Ancak bu yıl bir İstanbul ziyaretinde değerlendirmesi ve uygun olanları Varlık’ta yayınlaması için Yaşar Nabi’yi ziyaretinde, Varlık yöneticisinin söylediklerine içerler ve bu kırmızı kaplı şiir defterini yakar. Tıpkı “Mai ve Siyah”ın kahramanı Ahmet Cemil gibi. Ama Behramoğlu pes etmez. Israrla şiir yazmaya devam eder.

Behramoğlu’nun ilk şiirleri, bir iki hikâye ve fıkrası Ataol Gürus imzasıyla çıkmıştır. Şair üzerine çalışanlar “Gürus”u takma isim olarak göstermişlerdir. Oysa o zaman ailenin soyadı Gürus’tur. Behramoğlu soyadını 1962’de almışlardır.

Behramoğlu takma ad, “müstear” kullanmıştır. Bunlar; Ata Haydar, A. Baykal, Aykut Baykal, Vedat Sinan’dır. 1974’ten sonra takma isim kullanmamıştır.

Behramoğlu’ nun İsmet Özel’ le çıkardığı ilk dergi Halkın Dostları’dır. Uluslararası ilk ödülünü 1982 yılında aldı. Asya- Afrika Yazarlar Birliği, Ekim 1982’de Vietnam’da yaptığı toplantıda, her yıl verdiği Lotus Uluslararası Edebiyat Büyük Ödülü’nü, 1981 yılı için Behramoğlu’na verdi. Bu sırada şair, Maltepe Askeri Cezaevi’nde tutuklu durumdaydı.

Behramoğlu 4 Mart 1995 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde yazmaya başladı. Cumartesi Yazıları genel başlığı altında bu yazılar siyaset, kültür, edebiyat, şiir, roman, anı, günlük alanında eleştiri, değerlendirme türündedir. 16 Ekim 2005 tarihinden beri kültür, edebiyat yazıları Cumhuriyet Pazar’da yayımlanır. Siyasi, sosyal yazıları Cumartesi günleri devam eder. Halen, yazıları Çarşamba günleri yayımlanmaktadır.

Tiyatro oyunları da yazan Behramoğlu, daha üniversite öğrencisi iken, Bursa’da kurucuları arasında yer aldığı Oda Tiyatrosu'nda sahnelenen “Fareler ve İnsanlar”da küçük bir rolle sahneye çıkar. Şairi bir daha, bir oyunda rol almış şekilde sahnede görmeyiz.

Behramoğlu’ nun hayatında mektup önemli yer tutar. Diyebiliriz ki Namık Kemal’den sonra edebi ve sosyal konuları mektuplarında işleyen en önemli kültür ve sanat adamıdır. Özel hayatındaki önemli değişiklikleri, şiir, edebiyat, sanat üzerine görüşlerini bu mektuplardan kesintisiz takip edebiliyoruz. İlk eşi Necmiye Alpay ile olan mektuplarına ulaşamadık. Onlar hakkında bilgimiz yok. İsmet Özel, Nihat Behram, Metin Demirtaş ile mektuplaşmaları şairin özel hayatını, sanatını, siyasi, sosyal görüşlerini, projelerini aydınlatan, açıklayan çeşitli ve aydınlatıcı bilgiler verir. Çalışmamızda bunlardan çok yararlandık.

Behramoğlu üzerine ilk kapsamlı çalışmayı Asım Bezirci 1965 yılında yaptı. Yeni Çankırı, Yeşil Ilgaz, Çağrı, Devrim, Ataç, Devinim, Evrim, Varlık, Yelken gibi dergilerde yayınlanmış şiirlerini değerlendirdi. Aynı yıl çıkan “Bir Ermeni General” adlı şiir kitabını da Eser Gürson ile Kemal Özer ayrıntılı şekilde inceledi. Doğan Hızlan da 1979’ da çıkan Kuşatmada üzerine önemli bir inceleme yayınlamıştır.

1960’lı yılların başında “hepimiz için bir ilâhtı” dediği Turgut Uyar’ı tanır. “Bana ağabeyliğini unutmam nankörlük olur” dediği Yaşar Kemal’i de aynı yıllarda, İstanbul’a gelişlerinde tanır. Yaşar Kemal’in, şairin hayatında önemli yeri vardır. 1971’de Avrupa'ya çıkışta otobüs biletini o almıştır. 1997’de yurda döndüğünde onu İstanbul Şehir Tiyatroları’na dramaturg olarak o yerleştirdi. Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı, Türkiye’de değil, 1972 yılında Moskova’da tanıdı.

Ahmed Arif ile 1960’lı yılların ortalarında tanıştı ve bu tanışıklık hiç silinmeyecek bir dostluğa dönüştü. Edip Cansever, Cemal Süreya ile Metin Eloğlu’nu da bu yıllarda tanıdı. Behramoğlu’nun öğrenci hareketleri ve çeşitli eylemler dolayısıyla ilk defa, uzun sürekli olarak gözaltına alınması da 1965 yılındadır. 15 gün Çorum’da ikamete mecbur edilir.

BARIŞ DERNEĞİ DAVASI, HAPİS VE SÜRGÜN

- Türkiye İşçi Partisi’ne üye olmasının, 12 Eylül darbesi sonrası Genel Sekreteri olduğu Türkiye Yazarlar Sendikası’nın ve Türkiye Barış Derneği’nin kapatılmasının, sekiz yıl hapse ve bir o kadar sürgün cezasına çarptırılınca Atina üzerinden 1989’a kadar yaşayacağı Paris’e gitmek zorunda kaldığı Barış Derneği Davası’nın Ataol Behramoğlu’nun yaşamı ve şiirinde yarattığı etkiyi, karşılığı nasıl incelediniz?

- Büyükada, deniz, güneş, orman, Marmara ve İstanbul ufku; mutluluk, kaygı, sevinç, üzüntü; pek çok kitap okumalar, şiirler, çeviriler; hepsi bir arada, iç içe geçen dört, beş aydan sonra 14.11.1983’te nihayet Barış Derneği Davası sonuçlanır. Behramoğlu, sekiz yıl ağır hapis, bir o kadar da sürgün cezası alır.

Teslim olmak niyetinde değildir. Şaire yeniden gurbet yolu görünmüştür. Kendi evini bir kaçak gibi terk ederek, kendi kentinde bir süre gizlendi. Kasım 1984 sonu veya Aralık 1984 başında, sahte bir pasaportla, Yunanistan üzerinden Fransa’ya, belirsiz bir geleceğe doğru yola çıktı. Onun için yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemi en iyi Metin Demirtaş ve bir de kardeşi Nihat Behram’la mektuplaşmalarından takip ediyoruz. Bir de “İki Ateş Arasında” adlı eserinde bu döneme ait bilgiler vardır.

Yurt dışına yalnız çıkmıştır. Eşi Ludmila ve kızı Barış’ı daha sonra da kızı Natali’yi yanına alır. Yokluk, yalnızlık, hasret ve etrafını çevreleyen kaskatı ilgisizlikle karşı karşıyadır. Ama artık o, Paris’e on dört yıl önce gelen acemi, yaşam deneyimi olmayan genç değildir. Bu dönemde yeni şiirler yazmaktan çok, gelecekte hayatını üzerine kuracağı temel çalışmalara yönelir. Sorbon III’te yüksek lisans programına kaydolur. Üniversitenin sağladığı bursla aile biraz rahatlar.

Hazırladığı “Une Analyse Comparee Chez Mayakovski et Chez Nazım Hikmet” konulu tezle akademik hayata ilk adımı atar. Hazırladığı tezin dışında şiir kavramı, şiir bilgisi, vezin, anlam bilgisi, ritim, şiirde iç yapı, ses organizasyonu, söz sanatları, metafor, imge vb konularla ilgili bütün dersleri takip eder. Bu konularda, bilgisini hem genişletmek hem de derinleştirmek istemektedir.

Bir yandan da şiir okuma günlerine devam eder. Bu okumalar sadece Paris’le sınırlı kalmaz. Hatta Avrupa ülkeleri ile de sınırlı değildir. Finlandiya’dan Avusturalya’ya kadar pek çok ülkeye davetli olarak gider. Şair bu hareketli hayatı bir mektubunda; “Gece otomobille Londra’ya gidiyorum (...) Yarın öğlen treniyle Paris’e döneceğim. Cumartesi Hamburg’a gideceğim. İş adamına döndük” şeklinde anlatır.

Bu hızlı hayata rağmen yine de Paris’te kendini yalnız hisseder. Tek bir dostu yoktur. “Yoz bir yalnızlık” içindedir. “Paris Şiirleri”nin birinde bu durum; “Yalnızım bir ıssız Paris akşamında” (Paris Şiirleri, IV) mısraında anlatır. Bir “ev cini” gibi yaşamaktadır. Ataol Behramoğlu kendisini sadece yalnız hissetmez. Köklerinden uzak kaldığını da söyler. Sık sık kendisine, biraz da Yahya Kemal’i hatırlatır. “Yitik bir gezginim şimdi buralarda/ Köklerim nerede, kendim neredeyim.” şeklindeki trajik soruyu içten ve açıktan kendisine daima sorar. Bu şehirde onun için bir gelecek yoktur. Burada bir emanet gibi durur.

Bu yıllar pek şiir yazamaz. Yaşantı’nın şiirini yazan Behramoğlu, şiir verebilmek için hayatın içine girmelidir. Bunu da yapamaz. Ama yine de bazı şiirler yazmıştır. “Paris Şiirleri” dizisi bu yılların ürünüdür. Türkiye’de Adam Sanat, Broy, Bilim ve Sanat, Milliyet Sanat, Düşün, Yeni Düşün gibi dergilerde şiir ve yazıları çıkar. Mustafa Suphi Destanı Avrupa’nın birçok şehrinde sahnelenir. Anka adı ile Fransızlara ve yabancılara Türk edebiyatını tanıtmak amacıyla “Anka” adıyla Fransızca bir dergi çıkarır.

Türkiye’de başladığı bazı projeleri bu gurbet yıllarında, gurbette başladıklarını da Türkiye’ de bitirir. “Türkiye Üzgün Yurdum”, “Güzel Yurdum”, “Kızıma Mektuplar”, “Yaşayan Bir Şiir”, “Eski Nisan”, “Bebeklerin Ulusu Yok”, “İki Ateş Arasında”, “Yiğitler Yiğidi”, “Uçan At Masalı” bunlardandır.

Bu dönem şiirlerinde ve daha sonrasında yazdıklarında Sorbon III’de aldığı derslerin etkisi ile nazım şekillerinde klasik yapılara, imge ve semboller dünyasına daha açıldığı görülür.

Şair bu yıllarını içten, derin ve yakından Paris Şiirleri’ nde anlatır.

“BEHRAMOĞLU’NA GÖRE İMGE, ŞİİRİN CANI!”

- “‘Tren, istasyon, yağmur, akşam’, Behramoğlu’nun 1960-1965 şiir döneminde ağırlıklı yer tutmuş imgelerdir”; “1981’de yazdığı şiirlerde ‘kadın sorunları, aydın problemi, eğitim, batı hayranlığı, sosyal adaletsizlik, çalışma ortamı vb.’ konuları yergi ağırlıklı bir yaklaşımla ele alır” belirlemelerinizden hareketle sorarsam; çalışmanız boyunca Behramoğlu’nun şiirlerinde dönemler arası farklarıyla yer tutan başka hangi imgeleri ortaya koydunuz?

- İmge, karmaşık duyguların açığa çıkarılması, anlaşılır kılınması için kelimelere özel anlamlar yüklenerek şiirde kullanılmasıdır. Behramoğlu, imge için; “duygusal yoğunluğun dışa vurumu; şiirin canı, nefes alması, elektrik yüküdür” der. Şiirlerinde imgeyi yoğun şekilde kullanmaz, ama kullandıklarına da bilinçdışını açığa çıkarma görevi yükler.

Behramoğlu’ nun 1959-1963 yılları arasında yazdığı şiirlerin genel anlamda içeriğini ikinci soruda belirttik. Bu şiirlerde konular sizin de işaret ettiğiniz gibi “tren, istasyon, yağmur, akşam, sokaklar, gece” imgeleri etrafında anlatılır. Bunlarda, “Kör Bir”, “Kara Şarkı”, “Bir Gün Aşk Geçilmelidir” gibi şiirler dışında, II. Yeni Şiirinde görülen imge yoğunluğu görülmez.

1963-1980 yılları arasında Behramoğlu, şiirinde imge kullanımını daha da azaltır. Ancak sosyal gerçekçiliğin ve devrimci anlayışın öne çıktığı bu dönemde özellikle bireysel duyguların da yer aldığı “Bir Gün Mutlaka” ile “Behramoğlu şiiri” diyebileceğimiz bir tarz kendini gösterir. Bu şiirlerde artık ne aşk, ne cinsellik, ne sosyal hayat, ne devrimci düşünce ve heyecanı, ne siyaset, ne bireyci duygular şiirde tek başına yer bulamaz.

Şairin hayatında, muhayyilesinde, belleğinde ne varsa, hemen hepsi, serbest çağrışım ve bilinçdışını ortaya çıkaran imgeler yolu ile şiire girer. “Onun Türküsünü Guevara’nın”, “Sana Seslenmek İçin”, “Türkiye, Üzgün Yurdum, Güzel Yurdum” gibi şiirleri bunlardandır. 1990’dan “Aşk İki Kişiliktir”e (1999), “Yeni Aşka Gazel”e (2002) kadar imgeye pek yer verilmeyen, yalın, içten, berrak bir şiir dili vardır.

“Nihayet Hayata Uzun Veda” da (2008) belleğinde yer ettiği kadarıyla çocukluk günlerini, gençlik yıllarını; heyecanlarını, isyanlarını, ilk şiirlerini, ilk aşklarını, akşamları, trenleri, yolculukları, sevmeleri, sevişmeleri, acıları, ayrılıkları, özlemleri, doğanın dayanılmaz çekiciliğini, alıp başını gitmeleri, akıp giden hayatını, hayata yeniden başlamayı, her şeyi yeniden kurma arzusunu, zamanı, kaderin açmaz ve çıkmazlarını, kuşatılmışlıkları, uçurum kenarında yaşamaları, kaçışları, sığınmaları, masal dünyayı, kendini aşmayı, yenilenmeyi, bilinmezlikleri, şiiri, dili, şiir-dil-zaman ilişkisini, şiir ile hayatı yeniden kurmayı, gerçek olan ölümü, ölüm karşısında aşkı ve aşkın zaferini ve her şeye vedayı, zengin, anlamlı güçlü bir imgelem ile anlatır.

En çok da kullandıkları yukarıda söylenenler dışında akşamlar, geceler, yolculuklar, boşluk, kuşatmalar, sığınma, ayrılma, aşma, ölüm, beyaz derinlik, kopmalar, süzülmüş hayat, akşamın hüznü, ışıktan damlalar, kuşu dilinden öpmek, yelkenli bir sokak, tabut, kirli yağmur, boğuntunun sessiz çığlığı, gecenin üzgün çiçeği ve daha niceleri Behramoğlu şiirinin derin sularını aydınlatır.

ÇEVİRİ VE ANTOLOJİLERİ...

- Ataol Behramoğlu’nun hayatında lisans eğitimini de tamamladığı Rus Dili ve Edebiyatı’nın ve elbette Devrimi’nin yerini, sanatsal ve devrimci yönünü bütünleyişini, ilerleyen yıllarda Puşkin Ödülü alacağı Rus Edebiyatı’nın yetkin örneklerini yetkin çevirileriyle dilimize kazandırmasını sormadan olmaz.

- Behramoğlu’nun Rusçadan yaptığı çeviriler, hiç şüphesiz Rus edebiyatının Türkiye’de Hasan Ali Ediz ve Nihat Yalaza Taluy’dan sonra tanınmasını ve sevilmesini sağlamıştır. Şair oluşu, dil karşısındaki özeni bu çevirilerin başarısında etkili olmuştur. Yaptığı çeviriler başlı başına bir çalışma alanıdır. İlk önce Çehov’un “İvanov” ve “Orman Cini” isimli oyunlarını daha sonra Çehov’un bütün eserlerini çevirir. Gorki’den “Yaşanmış Hikâyeler”i, Puşkin’in hikâye, roman ve bazı şiirlerini, Lermantov’dan “Hançer”i ve bazı şiirlerini, Turgenyev’den “Arefe” yi, Zoşçenko’dan “Lastik Pabuçları”, Abdula Samutdinov’dan “Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı Tarihi”ni, Ekber Babayev’den “Nâzım Hikmet, Yaşamı ve Yapıtı”nı, “Rus Edebiyatı Yazıları”, “Çağdaş Rus Şiiri Antolojisi” gibi iki antoloji yayınladı.

Rusya Federasyonu, Rus dili ve edebiyatı mirası üzerine başarılı çalışmalar yapan yabancıları Puşkin ödülü ile ödüllendirir. Behramoğlu 2007 yılında, Rus edebiyatından Türkçeye yaptığı çevirilerle bu ödüle layık görüldü ve ödül 27 Şubat 2008 tarihinde İstanbul Rusya Federasyonu Konsolosluğu’ nda düzenlenen bir törenle şaire verildi.

Macar toplumcu şair Attila Jozsef, Küba Ulusal şairi Jose Marti’nin bazı şiirlerini çevirdi.

Behramoğlu, çeviri çalışmalarının sadece bir dil aktarımı olmadığını, bu alanın önemli bir edebiyat alanı olduğunu göstermiş ve örneklerini vermiştir.

“NÂZIM HİKMET’İ ÖRNEK ALDI”

- Nâzım Hikmet’in ondaki yeri tartışılmaz kuşkusuz. Ataol Behramoğlu’nun Nâzım Hikmet’le dopdolu yolculuğunu nasıl bir hatta irdelediniz?

- 1960’lı yıllardan bu yana Nâzım Hikmet üzerine en çok düşünen, onu hem bilimsel hem de duygusal olarak takip eden, okuyan, şiirinde örnek alan, işleyen, üzerinde araştırmalar yapanlar arasında Behramoğlu’nun önemli yer tuttuğunu gördük.

Kendilerini “devrimci” olarak tanımlayan “devrim” kavgasını başlatıp sürdürmeye çalışan Behramoğlu ve arkadaşları, Marksizmin ve Sovyet rejiminin devrimci teori ve pratiklerinin temel kitaplarının Türkçeye çevrilmesi ile bunları okumaya başladılar. Okuduklarının etkisi ile o güne kadar tabu olarak görülen toplum ve sanat sorunları bu gençler arasında hem tartışılır hem de yazdıkları şiirler de ifade bulur. Bu yolda kendilerini Nâzım Hikmet’in toplumcu şiirlerinin mirasçısı görürler.

1960’lı yılların başında Nâzım Hikmet’in şiirleri elden ele dolaşıyordu, basımı, yayımı yasaktı. Bu yasağın Yön dergisi tarafından kırılması ile Nâzım Hikmet şiirleri edebiyat ortamını doldurdu. O yılların, en azından bir kesimin felsefi-siyasi zemini Marksizm, tek şairi Nâzım oldu. Behramoğlu ve arkadaşları bu şiirleri ezberledi. Şiir hayatı değişti. Behramoğlu bu değişimi “Nâzım Hikmet penceresinden toplumsal hayatımıza temiz havalar doldu. Şiire ve hayata bakışımız derinden etkilendi” şeklinde karşılar.

Behramoğlu, devrimci düşünce ve eylemi yücelttiği şiirlerinde Nâzım Hikmet’i örnek aldı, şiirinde zamanı onun gibi kullanmaya çalıştı. Mısralarını onun kurduğu şekilde kurdu. Onun şiirlerinden yararlanarak Vedat Sinan imzası ile küçük tiyatro oyunları, Nâzım Hikmet ve şiiri üzerine yazılar yazdı. Paris Sorbon III’ te Nâzım Hikmet’i Mayakovski ile karşılaştıran bir yüksek lisans tezi yazdı. Büyük şairimizin 10.ölüm yılında Moskova’da yapılan anma programına katıldı. 1992’de Nâzım’ın 90. doğum yıldönümündeki etkinliklere konferansçı olarak katıldı. Nâzım şiirinin esin kaynakları üzerine konferanslar verdi, şiirlerini biçim ve içerik olarak inceledi, geniş kitlelerce tanınması için çalıştı. Nâzım Hikmet’in Türkiye’ de sosyalist ve komünist anlayışın en önemli, hatta tek ilham kaynağı olduğuna inandı. Ve onun 1991’de çöken Sovyet rejiminin enkazı altından yara almadan kurtulması için çalıştı. Bunda da başarılı oldu.

HALKIN DOSTLARI, MUSTAFA SUPHİ DESTANI, ANKA

- İsmet Özel ile birlikte çıkardıkları ve yurt dışına çıktıktan sonra bile aksatmadan yazdığı, destek olduğu, 1971’de sıkıyönetimce kapatılan Halkın Dostları dergisi, Nekrasov gibi şairleri çevirdiği, Mustafa Suphi Destanı’nı yazmaya giriştiği, koşutunda felsefe, ekonomi, tarih alanlarına yöneldiği, tiyatro klasiklerine de odaklandığı, Fransa’da Fransızca olarak çıkan ilk edebiyat dergisi olan Anka’yı çıkardığı çok yönlü ve köklerinden uzak hissettiği hasret dolu Paris yılları... Bu dönemin Behramoğlu şiirinde yarattığı ivmeyi ve bu dönemde odaklandığı yabancı şair ve düşünürlerin yoluna katkısını nasıl yorumluyorsunuz?

- Bir kısmına diğer sorular üzerinde durulurken açıklık getirmiştik; burada eksik kalanlar üzerinde duralım. Buna da 1970-1974 Birinci Paris yıllarından başlayalım ve çalışmalarını anlatalım. Paris’e gitmekle Halkın Dostları’nı bırakmadı. Bir yandan yazılar, şiirler, özellikle dörtlük tarzı şiirler, Rusçadan Kürt halk şiiri, çevirileri yapıp gönderdi. Sahneye konulabilecek kısa oyunlar yazdı, konferanslar verdi. Mustafa Suphi üzerine bir destan taslağı üzerine çalışmaya başladı. Info-Türk basın ajansının kuruluşuna katıldı, Fransızca, İngilizce ve Rusçasını ilerletmeye çalıştı.

Gençlik döneminde okuduğu Aragon’u, Rafael Alberti’yi, Theodorakis’i, Neruda’yı tanıdı. Neruda’dan Şili’de İspanyol edebiyatı üzerine burs teklifi aldı. Behramoğlu bu teklifi İsmet Özel’in değerlendirmesini istedi. İsmet Özel pasaport alamadığı için bu olanağı kullanamadı. Comedie Française’de önemli oyunlar seyretti. Karl Marks’ın “Kapital”ini Rusça’dan okur. Appollinare, Cendrars, Baudelaire, Rimbaud, Nerval, Aragon’u okudu. Fransız edebiyatının belli başlı klasik ve modern stratejik noktalarını öğrenme amacını taşıdı.

Dönemin sosyalist ülkelerinin; Kübalı, Çek, Yugoslav, Yunan düşünürleri dikkat alanı içine girer. Bütün bu çalışmalar yurda döndükten sonra Behramoğlu’nun 1975- 1985 yılları arasının şiir ve bilimsel yazılarının zeminini oluşturacaktır.

“MEKTUPLAŞMALARINA AYRI ÖNEM VERDİK”

- Mektuplaşmalara ayrı bir önem veriyorsunuz incelemede. Bunu anlatır mısınız; ailevi mektuplaşmaların yanı sıra mesleki mektuplaşmalar da yer alıyor kitapta. Mektupların yazıldığı kişiler ve içerik yelpazesinde hangi duygular ve konular öne çıkıyor?

- Mektuplaşmalara ayrı bir önem verdiğimiz doğru. Zaten başka türlü olamazdı. Çalışmamızda çok geniş bir kaynak taraması yaptık. Cumhuriyet gazetesi başta olmak üzere bazı gazete koleksiyonları yanında 1960-2016 yılları arasında çıkmış pek çok dergiyi taradık. Ama hiçbiri bize şairin, İsmet Özel, Nihat Behram, Metin Demirtaş ve eşi Ludmila ile olan mektuplaşmaları kadar bilgi vermedi. Diyebilirim ki elinizdeki bu çalışma, bu mektuplar olmasaydı, bu nitelikte olamazdı.

Bu arada, ilk eşi Necmiye Alpay’la da birbirlerine mektup yazmış olduklarını tahmin ediyoruz. Ama onlardan hiçbiri elimize geçmedi. Şaire de sormadık. Ludmila ile olan mektuplaşmalarını da henüz yayınlamadı. Behramoğlu, kendisinin Ludmila’ya yazdığı mektupları, yararlanalım diye bize verdi. Mektuplaşmalarında tutukluluk dönemi hayatını; okuduklarını, yazdıklarını, koğuş hayatını ve koğuş arkadaşlarını ayrıntılı şekilde anlatmıştır.

İsmet Özel ile mektuplaşmaları 1965’ten 1975’e kadar sürdü. Bu mektuplarda, bu iki yakın arkadaşın hem özel hayatları hem de şiir, edebiyat, sanat, siyaset vb konularda ayrıntılı bilgiler vardır. Halkın Dostları dergisinin ismi bu mektuplarda oluştu. Behramoğlu’nun Necmiye Alpay’la evlenmesi, bu evliliğin seyri, şairin kişisel sıkıntıları, ümitleri, kederleri, yalnızlığı Londra, Paris, Moskova hayatı bu mektuplarda geniş şekilde yer bulur. Araştırmada bu bölümleri çoğunlukla bu mektuplar üzerinde kurduk.

Nihat Behram ile mektuplaşmaları da 1967- 1983 yılları arasındadır. Özel ile olan mektuplaşmalarındaki konular bunlarda da vardır. Şair, kişisel konuları kardeşine daha içten yazar. Militan dergisinin ismi de bu mektuplarda kararlaştırıldı.

Metin Demirtaş ile mektuplaşmaları da 1970-1995 yılları arasındadır. Bu mektuplarda kişisel konular, İsmet Özel ve Nihat Behram’la olan mektuplaşmalar kadar değildir. Özellikle 1980’den sonraki mektuplarda her iki şair karşılıklı olarak sanat, edebiyat, özellikle şiir, ve şiirin meseleleri üzerine yazışırlar, görüş ve anlayışlarını ortaya koyarlar. Behramoğlu’nun şiir üzerine düşünceleri bu mektuplarda şekillenmiş ve gelişmiştir.

Behramoğlu’nun gerek yaşam öyküsünü gerekse sanat, edebiyat, şiir, siyaset konularında görüşlerini büyük ölçüde bu mektuplardan çıkardık. Ama bu konuda önemli bir kaynağa işaret etmek isteriz. Onlar da şairin günlükleridir. Bunlar ortaya çıktıktan sonra, ancak o zaman Ataol Behramoğlu üzerine her yönü ile tam eserler ortaya konulabilecektir.

“ÇIKARDIĞI İLK DERGİ DÖNÜŞÜM”

- Behramoğlu’nun çıkardığı dergilerin eleştiri çevresinde yarattığı yankıyı nasıl yorumluyorsunuz?

- Cemil Meriç “dergi hür tefekkürün kalesidir” der. Felsefeciler, siyasiler, sanatçılar, edebiyatçılar, şairler, toplum ve birey yönü ile yeni bir düşünce, yeni bir anlayış, yeni bir akım, yeni bir atılım, değişim, dönüşüm yeni bir biçim ve üslûp ortaya koyacakları zaman yeni bir dergiye gereksinim duyarlar.

Ataol Behramoğlu da hep öyle yapmıştır. Sahibi olarak çıkardığı ilk dergi Dönüşüm’dür. 1960’lı yılların ortasında kendilerini “devrimci” olarak tanımlayan bir grup üniversiteli genç, boyutları giderek genişleyen bir kavgayı daha geniş halk kitlelerine tanıtmak amacıyla bu dergiyi çıkarmıştır. Sahibi olarak A.Baykal imzasını kullanır. Bu gençlik hareketi içinde önemli yer tutar.

Bu siyasi hareketten önce Refik Durbaş’ın çıkardığı Evrim dergisinde yayınlanan Doğuş bildirisinde de imzası vardır. Amaç “başı- kıçı, yolu-yöntemi belirsiz bir savrukluk” içinde olan edebiyata yeni değerler kazandırabilmektir.

Bu heyecan, kaynağını, önce 1960’lı yılların gerçekliğinden, sonra da 1960’lı yılların kazandırdığı Marksist estetiğin imkânlarının Nâzım Hikmet ve Ahmed Arif örnekleri ile yeni bir şekil ve yeni bir gerçekçilik kazanmasından alacaktır. Nitekim 1965’te Behramoğlu’ nun şiirinde bu anlayış “Bir Gün Mutlaka” ile en olgun örneğini verir. O dönem ve daha sonraki devrimci kuşaklar bu şiiri kendilerine heyecan kaynağı ve kılavuz olarak benimsediler. Bunu en güzel Zeynep Oral anlatır.

Bütün bu gelişmelere rağmen Behramoğlu’nun arzuladığı devrimde öncü rol alacak edebiyatı taşıyan bir dergi kurulamadı. Ta ki 1969’a kadar. 1969 Aralık ayında Osman S. Arolat’ın Ant dergisinde açtığı “Devrimci Genç Şairler Savaş Açıyor” soruşturmasına kadar.

Bu soruşturma Behramoğlu’na, süregelen edebiyata karşı oluşturmak istedikleri devrimci, yeni gerçekçi edebiyatın özelliklerini söyleme fırsatı verdi. Bunun için de yeni bir dergi kurulacaktır. Halkın Dostları bu amaçla çıkar. Mart 1970’te çıkan ilk sayısı geniş yankı uyandırdı. Emin Özdemir, Mustafa Öneş, Ömer Faruk Toprak, Selim İleri, Haluk Şahin, Halil İbrahim Bakar dergiyi çeşitli yönleriyle değerlendirdi.

Bu değerlendirmelerde ağırlık eleştiri yönündedir. Bu, değişim ve dönüşümün hiç de kolay olmadığını gösteriyor. Ama Behramoğlu benimsediği yolda yürümekte ısrarcıdır. Temmuz 1971’de Halkın Dostları kapanır. Behramoğlu, kapandığı andan itibaren yeni bir derginin hazırlıklarına girişir. Kardeşi Nihat Behram’la mektuplaşmalarında hep bu konuyu planladı, tartıştı. Türkiye’ ye döner dönmez, ismi daha önce belirlenmiş Militan'ı, Behram’la birlikte 10 Ocak 1975’te çıkardı.

Militan, sanatta ulusal olanı benimsedi, enternasyonel anlamda devrimci ve insani olanı esas aldı. Bu dergiyle daha geniş kitlelere ulaşıldı, devrim yönü ile öncü bir yayın organı oldu. Özel dosyalarla dünya sosyalist şiirin örnekleri tanıtıldı. Militan 18. sayı ile yayımına son verdi. Behramoğlu yine durmadı. Sanat Emeği ile Militan’ın etrafında oluşan kadroyu bir arada tutmaya çalıştı. Bütün bunlar Behramoğlu’ nun dergi ile eleştiri alanında nasıl yer aldığını gösteriyor. Onun için de dergi “hür düşüncenin kalesidir” kanaatindeyim.

Dünyayla Söyleşen Şair Ataol Behramoğlu-Yaşamı ve Şiiri / Figen Yılmaz / Tekin Yayınevi / 336 s.