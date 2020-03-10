KKTC'de bir Alman kadın turistte koronavirüs tespit edildi

10 Mart 2020 Salı, 09:44

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, Almanya'nın Balingen şehrinden pazar akşamı gelen 30 kişilik turist kafilesinin özel servisle Gazimağusa'daki bir otele götürüldüğünü ifade etti.

Kafiledeki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 65 yaşındaki kadın turistte koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Pilli, kafilenin bulunduğu Gazimağusa'daki otelin de karantinaya alındığını bildirdi.

ENFEKTE TURİSTİN GENEL SAĞLIK DURUMUNUN İYİ

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 14 gün içinde koronavirüs hastalığı görülen ülkelerde bulunan ve ateş, nefes darlığı öksürük gibi şikayetleri olanların 0533 85011 88 veya 0548 850 11 88 numaralı KKTC Sağlık Bakanlığı Salgın Ekibi hatlarına 7/24 ulaşabileceklerini duyurmuştu.

DÜNYADAKİ CAN KAYBI 4 BİNİ AŞTI

Dünya genelinde corona virüs vakaları 113 bini, can kaybı ise 4 bini aştı. Virüs nedeniyle 463 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da ülke çapında acil durum ilan edildi. Kanada'da corona virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Fransa'da Kültür Bakanı Franck Riester'in corona virüse yakalandığı açıklandı. ABD genelinde vaka sayısı 500'ü geçti. İran'da ilk kez bir şehir karantinaya alınırken, KKTC, Panama ve Burkina Faso'da ilk vakalar tespit edildi.