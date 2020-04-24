KKTC’de, bir haftadır koronavirüs vakası yok

24 Nisan 2020 Cuma, 20:05

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir haftadır koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığı açıklandı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan KKTC Sağlık Bakan Pilli, "Bugün yapılan test sayısı 546. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı yok. İyileşip bugün taburcu edilen vaka yok. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 8 bin 423. Toplam vaka sayısı 108. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 87. Tedavisi devam eden vaka sayısı 17. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı yok" ifadelerini kullandı.