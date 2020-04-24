KKTC’de, bir haftadır koronavirüs vakası yok
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir haftadır koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığı açıklandı. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede bugün 546 test yapıldığını ve yeni vaka tespit edilmediğini açıkladı.
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir haftadır koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığı açıklandı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan KKTC Sağlık Bakan Pilli, "Bugün yapılan test sayısı 546. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı yok. İyileşip bugün taburcu edilen vaka yok. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 8 bin 423. Toplam vaka sayısı 108. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 87. Tedavisi devam eden vaka sayısı 17. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı yok" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Güney Afrika Devlet Başkanı'nın zor anları
- Avrupa'da ilk koronavirüs aşısı böyle yapıldı!
- Acun Ilıcalı'ya meydan okudu, hastanelik oldu!
- İnanılmaz anlar! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu
- Rus doktorun yardım çığlığı! O anları böyle görüntüledi
- Anne ve bebeğin dehşet anları kamerada
- Çocuklar, 23 Nisan'ı 'Örümcek Adam'la kutladı
- Cem Yılmaz şaşkına döndü: Birazcık kork, endişelen!
- Sarayburnu'nda yunuslardan görsel şölen
- Youtube'a yüklenen ilk video büyük ilgi gördü