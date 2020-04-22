KKTC'de koronavirüs yardımı krizi: Lüks araçlar sahipleri de başvurdu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle özel sektör çalışanı yaklaşık 60 bin kişiye, bin 500 TL'lik yardım yapma kararı aldı. Yardıma durumu iyi olan kişilerin de başvurması KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun tepkisine neden oldu.
DURUMU İYİ OLAN KİŞİLER DE BAŞVURDU
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle özel sektör çalışanı yaklaşık 60 bin kişiye, bin 500 TL'lik yardım yapma kararı aldı. Hükümetin aldığı yardım kararına durumu iyi olan kişilerin de başvurduğu ortaya çıktı.
"MERCEDES’LERİ, PORSCHE’LERİ VAR, AMA BİN 500 TL’YE TENEZZÜL EDİYORLAR"
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, dağıtılması planlanan kaynağın sınırlı olduğuna dikkat çekerek, "Çalışanlara dağıtılma kararı alınan bin 500 TL'lik katkıdan Porcheleri ve Mercedesleri olanlar da istedi. Anlayış, devletten ne koparırsam. Mercedes’leri, Porsche’leri var, ama bin 500 TL’ye tenezzül ediyorlar” ifadelerini kullandı.
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