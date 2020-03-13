KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 5'e çıktı

13 Mart 2020 Cuma, 14:06

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gözlem altında tutulan Alman turist kafilesindeki 3 kişinin ateşinin yükselmesi sonucu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.

Yapılan tetkiklerin ardından bu kişilerden 2'sinde Kovid-19 tespit edildiği belirtilen açıklamada, 9 gün önce İngiltere'den dönen 1 KKTC vatandaşının da dün akşam ateş gibi şikayetlerle bakanlığın "salgın ekibi hattı"na ulaşmasının ardından yapılan testlerin pozitif çıktığı aktarıldı.

Daha önce ülkeye Almanya'dan gelen turist kafilesi içerisindeki iki kişide koronavirüs tespit edilmişti. KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi.



