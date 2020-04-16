Klıçdaroğlu'ndan Gamze Pala mesajı

16 Nisan 2020 Perşembe, 21:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden Rize'de öldürülen Gamze Pala için bir mesaj paylaştı.

Kadın cinayetlerine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Twitter'da paylaştığı mesajda, "AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı #GamzePala’nın katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Unutmayalım ki; kadına şiddet, insanlığa ihanettir! Gamze Pala’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.