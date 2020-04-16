Klıçdaroğlu'ndan Gamze Pala mesajı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Rize'de bir erkek tarafından öldürülen Gamze Pala için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden Rize'de öldürülen Gamze Pala için bir mesaj paylaştı.
Kadın cinayetlerine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Twitter'da paylaştığı mesajda, "AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı #GamzePala’nın katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Unutmayalım ki; kadına şiddet, insanlığa ihanettir! Gamze Pala’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
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