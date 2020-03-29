Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı
New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın, yeni tip koronavirüse (KOVİD) yakalandığı duyuruldu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Dolan'a yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, hafif belirtiler görülen Dolan'ın karantinaya alındığı belirtildi.
Video Haberler
- İsmail Saymaz Akit'i böyle ti'ye aldı
- Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısı İtalya'dan ileride
- Evini berbere çevirdi
- İmamoğlu: Büyük bir kısıtlılık getirilmeli
- Mehmet Öz'den Nusret Gökçe'ye: Biz bu virüsü boğacağız
- Okul sütleri koronavirüs sürecinde ev sütü oldu
- Etrafa tükürdü sizi de hasta edeceğim
- Belgrad Ormanı'na girişler kapatıldı
- Canlı yayında milyonların sesi oldu!
- İstanbul'da metro ve tramvaylarda sosyal mesafe önlemi