Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı

New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın, yeni tip koronavirüse (KOVİD) yakalandığı duyuruldu.

AA
29 Mart 2020 Pazar, 10:20

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Dolan'a yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, hafif belirtiler görülen Dolan'ın karantinaya alındığı belirtildi.




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