Koca: Yaşamını yitirenlerin sayısı bin 769'a yükseldi

17 Nisan 2020 Cuma, 17:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 126 kişinin daha yaşamını yitirdiğini,4 bin 353 yeni vaka olduğunu açıkladı. Toplam ölü sayısı bin 769'a yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 78 bin 546'ya yükseldi.

Koca'nın açıklamalarından satır başları:

* Bugün eklenen 4353 yeni vakayla toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı, 1542 hastamız iyileşti, toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi.

* Artan test sayıları neticesinde vaka sayısında artış devam ediyor ama artış hızı düştü. Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak.

* 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü.

* Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın” dedi.

* (Sokağa çıkma yasağı) 23 Nisan gündeme gelmedi, zannediyorum haftaya gündem olabilir.

Koca, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın koronavirüs ilacını buldum iddialarına ise, "Kimse sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynayamaz" dedi. Koca şöyle devam etti:

"Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç. Akciğerde tıkaç olan hastalara uygulanan ve fayda görülen ilaç. Burda Covıd-19 ile ilgili faydalı olduğuna dair klinik çalışmalar başladı. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz"

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