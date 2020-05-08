Koca'dan Emiönü fotoğraflı uyarı: Bu gidiş eve degilse iyi değil!

08 Mayıs 2020 Cuma, 09:51

Koronavirüsle mücadelede 11 Mayıs'ta başlayacak “normalleşme” adımı beklenirken, vaka sayılarının düşmesiyle birlikte insanların da rehavete kapıldığı görüldü. Özellikle İstanbul'da yaşanan insan ve araç yoğunluğu dikkat çekerken, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere uzmanlardan da peş peşe uyarılar yapıldı.

Geçen gün İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa dikkat çeken Sağlık Bakanı Koca, bu gece geç saatlerde yaptığı paylaşımda ise Eminönü'ndeki araç trafiğini işaret edip uyarıda bulundu.

Koca yaptığı paylaşımda, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar." dedi.

Koca iki gün önce de İstiklal Caddesi'nin kalabalık fotoğrafını paylaşarak “İstiklal caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım” uyarısında bulunmuştu.