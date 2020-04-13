Koç'tan koronavirüsle mücadeleye büyük destek

13 Nisan 2020 Pazartesi, 17:56

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde bir aydan fazla süre geride kaldı. Salgının en az kayıpla atlatılması için şirketlerin destekleri de artıyor.

Türkiye'nin en büyük gruplarından Koç Holding geçen günlerde sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, topluluğun 100 yıla yaklaşan tarihi boyunca "Ülkem varsa ben de varım" diyerek çalıştığını vurguladı.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmaya başladığı ilk günden itibaren topluluk şirketleri ile toplum yararını gözeten pek çok çalışmanın hayata geçirildiği belirtilen paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası'na da Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın desteğiyle toplam 20 milyon lira katkı sağlıyoruz. El birliğiyle ve dayanışma içinde bu zorluğun da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan söz konusu kampanyaya Yapı Kredi'nin 10 milyon liralık katkısı Sağlık Bakanlığı'na olmak üzere, Tüpraş'ın 5 milyon lira, Opet'in 3 milyon lira ve Aygaz'ın da 2 milyon lira destek verdiği öğrenildi.

DİVAN OTELİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AÇILDI

Koç Holding, Divan İstanbul ve Divan İstanbul City otellerini koronyanın ilk günlerinde salgına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.

Divan tarafından yapılan açıklamada, “Divan Grubu olarak bu olağanüstü zor günlerin neferi olan sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve onlara minnettarız. Ülkemize ve toplumumuza karşı duyduğumuz sorumluluğun bilinciyle Divan İstanbul ve Divan İstanbul City otellerimizi sağlık çalışanlarının hizmetine sunuyoruz ” ifadelerine yer vermişti.

FORD OTOSAN'DAN YÜZ MASKESİ

Arçelik, 170 hastaneye çamaşır ve kurutma makinası ile fırın, çay, kahve ve tost makinaları yolladı. Öte yandan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yüz maskelerinin seri üretiminin yan sanayi ile birlikte Ford Otosan'ın geliştirdiği kalıpla yapılacağını dile getirmişti. Şirket yaptığı açıklamada, "Önce yüz siperliği, ardından entübasyon kutusu. Biz hep birlikte iyileşmek için hep birlikte üreteceğiz ve ürettiklerimizi ülkemiz genelindeki hastanelere ulaştırarak sağlık çalışanlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Solunum cihazı üreten Biosys firması üretimlerini daha da hızlandırabilmek için bir elektronik markasının altyapısına ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

YAPI KREDİ'DEN DESTEK

Küresel çapta tüm yaşamı etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili yaşanan süreçte çalışanları ve müşterilerinin sağlığı için pek çok koruyucu önlemi hayata geçiren Yapı Kredi de müşterileri için ekonomik destek paketini devreye soktu. Müşterilerini bu zor dönemde desteklemek üzere hazırlanan pakete göre, bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelendi.







