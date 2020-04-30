Koçtaş 4 Mayıs'ta bazı mağazalarını tekrar açacak

30 Nisan 2020 Perşembe, 10:53

Koçtaş ara verdiği mağazacılık faaliyetlerine 4 Mayıs itibarıyla kademeli olarak yeniden başlayacağını duyurdu.

Koçtaş koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm mağazacılık faaliyetlerine 24 Mart'tan itibaren geçici süre ara vermişti.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, "İş sürekliliğini ve istihdamı korumak amacıyla, 98 mağazamızın 19 adeti Koçtaş, 32 adeti Koçtaş Fix olmak üzere toplam 51'inde mağazacılık faaliyetlerimize 4 Mayıs 2020 tarihi itibariyle kademeli olarak başlanacaktır" dedi.