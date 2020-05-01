Köln’de 3 kişinin koronavirüs testi pozitif
Futbola dönüş hesapları yapılırken Köln’deki 3 pozitif sonuç moralleri bozdu.
Almanya Bundes Liga ekiplerinden Köln, 3 ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Almanya Bundes Liga takımlarından Köln’e 3 isme kötü haber geldi. Alman ekibinden yapılan açıklamada perşembe günü futbolcular, teknik heyet ve personele uygulanan koronavirüs testleri sonucu 3 ismin hastalığa yakalandığı belirtildi. Test sonuçları pozitif çıkan söz konusu isimlerin karantinaya alındığı ifade edilirken, takımın 6 Nisan’da bu yana sürdürdüğü antrenmanlara devam edeceği aktarıldı.
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