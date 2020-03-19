Komedyen Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı.

Komedyen Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı.

AA
19 Mart 2020 Perşembe, 15:26

"Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, konunun her yönüyle araştırılması için güvenlik güçlerine talimat verildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında çalışmalar sürüyor.


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