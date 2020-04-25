Konak-Bostanlı hattı yeniden açılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, bir süredir ara verdiği Konak-Bostanlı gemi seferlerine Ramazan nedeniyle yeniden başlıyor. Seferler hafta içi yapılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle iftar saati öncesi tüm toplu ulaşım araçlarında seferleri sıklaştırdı. Bu çerçevede İZDENİZ Genel Müdürlüğü de bir süredir ara verdiği Bostanlı-Konak seferlerine, 27 Nisan Pazartesi günü itibariyle yeniden başlıyor. Hafta içi 17.30-19.00 saatleri arasında Bostanlı-Konak hattında yarım saatte bir seferler yapılacak. Konak-Bostanlı hattında da gemiler 18.00-19.30 saatleri arasında yarım saatte bir hizmet verecek.
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