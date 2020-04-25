Konak-Bostanlı hattı yeniden açılıyor

25 Nisan 2020 Cumartesi, 11:01

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle iftar saati öncesi tüm toplu ulaşım araçlarında seferleri sıklaştırdı. Bu çerçevede İZDENİZ Genel Müdürlüğü de bir süredir ara verdiği Bostanlı-Konak seferlerine, 27 Nisan Pazartesi günü itibariyle yeniden başlıyor. Hafta içi 17.30-19.00 saatleri arasında Bostanlı-Konak hattında yarım saatte bir seferler yapılacak. Konak-Bostanlı hattında da gemiler 18.00-19.30 saatleri arasında yarım saatte bir hizmet verecek.