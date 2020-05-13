Konak'ta veresiye defteri kampanyası yüz güldürdü

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:35

Yaklaşık iki hafta önce Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un çağrısıyla harekete geçen hayırsever vatandaşlar, ilçede geçim sıkıntısının en ağır hissedildiği semtlerde, özellikle sokak aralarında bulunan mahalle bakkallarına giderek, vatandaşların borçlarını tek tek ödemeye başladı. Hayırseverler özellikle koronavirüs nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara yardım eli uzatarak, veresiye defteri borçlarını kapattı.

Kampanyaya vatandaşların yanı sıra Konak Belediyesi üst düzey bürokratları, meclis üyeleri, belediye şirketleri de katıldı. CHP Konak İlçe üyeleri ve belediyede örgütlü Tüm Yerel-Sen de kampanyaya destek verdi.Hayırseverler, kampanyanın ilk 15 gününde 430 vatandaşın, 55 bakkalın veresiye defterlerine yazılı bulunan, 175 bin TL tutarındaki borçlarını sildirdi.