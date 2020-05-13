Konak'ta veresiye defteri kampanyası yüz güldürdü
Konak Belediyesi’nin geçtiğimiz nisan ayının son günlerinde, salgın nedeniyle dara düşen vatandaşlara ve esnafa destek olmak için başlattığı veresiye defterlerini kapatalım kampanyası, yaklaşık 15 günde, yüzlerce insanın yüzünü güldürdü. 430 vatandaşın 175 bin TL borcu ödenirken, veresiye defterlerindeki borç yükü hafifleyen 55 bakkal da rahat bir nefes aldı.
Yaklaşık iki hafta önce Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un çağrısıyla harekete geçen hayırsever vatandaşlar, ilçede geçim sıkıntısının en ağır hissedildiği semtlerde, özellikle sokak aralarında bulunan mahalle bakkallarına giderek, vatandaşların borçlarını tek tek ödemeye başladı. Hayırseverler özellikle koronavirüs nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara yardım eli uzatarak, veresiye defteri borçlarını kapattı.
Kampanyaya vatandaşların yanı sıra Konak Belediyesi üst düzey bürokratları, meclis üyeleri, belediye şirketleri de katıldı. CHP Konak İlçe üyeleri ve belediyede örgütlü Tüm Yerel-Sen de kampanyaya destek verdi.Hayırseverler, kampanyanın ilk 15 gününde 430 vatandaşın, 55 bakkalın veresiye defterlerine yazılı bulunan, 175 bin TL tutarındaki borçlarını sildirdi.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “İnsanlarımız zor durumda. Birçok kişi ya işini kaybetti ya da gelirinde düşüş yaşadı. Esnaf da kendisinden alışveriş yapan komşusuna bu zorlu dönemde sırt çevirmedi ama onların da kuşkusuz bir dayanma noktası var. Koronavirüs sebebiyle zor durumda kalan vatandaşlarımıza ve bakkal esnafımıza önemli bir destekte bulunduk. Çağrımıza yanıt veren, bizleri destekleyerek geçim sıkıntısı yaşayan hemşehrilerimize el uzatan tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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