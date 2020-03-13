'Konfor' büyemeye odaklanıyor

13 Mart 2020 Cuma, 09:09

“İZMİR TASARIM MERKEZİ"



Konfor Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Erden Gönen yaptığı değerlendirmede, Türk mobilya sektörünün kalite anlamında oldukça iyi durumda olduğunu belirterek, “Sektörümüz yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Kaliteli güzel ürünler yapıyoruz, en büyük sıkıntımız ise tasarım. Günümüzde küresel pazarda yer almak ve rekabet edebilmek için tasarım ve Ar-Ge’ye ağırlık vermeliyiz. Şubat 2019’da tasarım merkezimizi kurduk. Özellikle bu konuyla ilgili olarak üniversitelerle iş birliği yaptık. İzmir’in tasarım üssü olarak önümüzdeki dönemde çok önem kazanacağını öngörüyoruz ve Konfor Mobilya olarak bu gelişmenin merkezinde yer almayı hedefliyoruz. Açıkçası bizim bu fuara katılmamızın sebebi, İzmir’in tasarım merkezi olmasıdır. Tasarım odaklı mobilyaların ve projelerin İzmir’den çıkması için uğraşıyoruz. İzmirli firmalar, İnegöl-Kayseri gibi mobilya üretim merkezlerinden ayrışarak ve sektörün büyük bir açığını kapatarak, gençlerin sade-modern-fonksiyonel mobilya taleplerine en hızlı cevabı verecektir.

TÜRKİYE GENELİNE YAYILACAK

Konfor’un yatakta da tüketici açısından bilinirliğinin yüksek olduğunu söyleyen Erden Gönen, “Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda yeniden kurumsal ve modern konseptte güncel teknolojilere sahip mağazalar ile satışına başlayarak iddialı hale geldik. Kaliteden ödün vermeden yataklarımızı müşterilerimizle buluşturduk” dedi.

Ortalama 150 metrekare büyüklükte olan ve içinde yatak, baza-ev tekstili ürünlerinin satışa sunulduğu Konfor Yatak mağaza sayısının 21’e ulaştığını, fuarda yapılan yeni anlaşmalarla birlikte bu sayıyı hızlıca 60’a çıkarmayı planladıklarını söyleyen Gönen, ortalama 1.500 metrekare büyüklüğünde olan ve yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları ve genç odaları ile shop in shop Konfor Yatak ürün portföyü bulunan 35 Konfor mağaza sayısını da 100’e çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

YURTDIŞINDA BÜYÜMEK İÇİN ATAK YAPACAK

Turquality markalaşma sürecinin başvuru altyapısını 2019 yılında tamamladıklarını ve bu yıl başvuru yapacaklarını vurgulayan Gönen, şu açıklamalarda bulundu:

“Şimdiki ihracat ciromuz yaklaşık 20 milyon dolar. Bu yılki hedefimiz ise 25 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmek. Turquality sürecinin ardından 2022 sonrası ihracatımızın 50 milyon dolar düzeyine yükselebileceğini öngörüyoruz. AB ağırlıklı olarak büyüme hedefimiz var. Almanya, İngiltere, Romanya, Fransa gibi ülkelerde konsept mağazalar açarak daha da büyümek istiyoruz. Mevcutta 7 olan yurt dışı konsept mağaza sayımızı, Turquality sonrası 35’e çıkarmayı hedefliyoruz.”



