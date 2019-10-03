ENKA’da Klasik Müzik Trio Hexis ile başladı

Erkin Onay (keman), Çağ Erçağ (viyolonsel) ve Gökhan Aybulus (piyano) oluşan ve ilk kez bir araya gelmenin heyecanını yaşayan topluluk konserde, Beethoven, Brahms, İlhan Baran’ın piyanolu üçlülerini ve bis parçası olarak Şostakoviç’ten “Prelüd” seslendirdi.

Baran’ın bir dönem öğrencisi de olan Erçağ, “İlhan Baran’ın “Dönüşümler” eseri hakikaten şaşırtıcı güzellikte. Sağ olsunlar Alman topluluklar kayıt yapmışlar. Ben de onların kayıtlarını dinledim” diyerek Türkiye’de daha çok çalınması, tanıtılması gerektiğini belirtti.

Konserler 8 Ekim Salı saat 20.30’da ENKA Kültür Sanat’ın daimi sanatçısı, besteci ve piyanist Fazıl Say’ın, yeni eserlerinden “İzmir Süiti”ni de çalacağı, resital ile devam edecek.