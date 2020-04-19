Konserler sonbaharda da başlamayabilir

19 Nisan 2020 Pazar, 14:19

En son dünyanın en önemli açık hava müzik festivallerinden olan Coachella ekim ayına kadar ertelendiğini açıklamış ve organizatörlerin 2020 yazını gözden çıkardığı yönündeki kanılar kesinleşmişti. Öte yandan sonbahar aylarının da sanıldığı kadar güvenli olmadığına dair görüşler var.

Rolling Stone’da yayımlanan habere göre sağlık uzmanları sonbaharda konserlerin düzenlenmesinin gerçekçi bir düşünce olmadığını, dahası tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu ileri sürüyor. Genel kanı 2020 yılının konserler açısından tamamen kapanmış olduğu yönünde.



2021 YAZINI BEKLEMEK GEREK



California Üniversitesi’nde epidemiyolog olarak görev yapan George Rutherford şunları söylüyor: “Birçok kişi bu işten para kazanıyor, anlıyorum, ama geri dönmesi beklenen etkinlikler listesinde bence konserler bir hayli aşağılarda yer alıyor; önce okulları açabilmemiz lazım. Bu dönemi karantinaya kapanarak geçiyoruz diye bir anda her şeyin sihirli bir şekilde normale dönmesini bekleyemeyiz.” Rutherford büyük festival ve konserlerin yeterince güvenli sayılabilmesi için nüfusun % 90’ının bağışıklık kazanması gerekiyor ki bu da 2021 yazına kadar pek olacak gibi değil.



Washington Üniversitesi’nden Geoff Gottlieb ise “Geniş kitlelerin katıldığı festivaller virüs kaynaklı yeni enfeksiyon dalgaları için potansiyel tohumlar anlamına geliyor. Etkili bir aşı, bir tedavi bulunana kadar ve sürü bağışıklığı gerçekleşene dek bu tip etkinlikler çok zor” diyor.

