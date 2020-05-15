Konut satışları nisanda koronavirüs nedeniyle çakıldı

15 Mayıs 2020 Cuma, 10:18

Konut satışlarında, İstanbul 6 bin 113 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4 bin 500 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 20 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI NİSAN AYINDA YÜZDE 23.9 DÜŞTÜ

Türkiye genelinde 2020 Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23,9 oranında azalış göstererek 17 088 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %39,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 451 konut satışı ve %14,3 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 25 695 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları 2020 Nisan ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %65,1 oranında azalarak 25 695 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 3 662 konut satışı ve %14,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %59,9 oldu. Ankara 2 286 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 1 372 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Hakkari oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 14 bin 848 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 azalarak 14 bin 848 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %34,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 2 bin 22 konut satışı ve yüzde 13,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 1.166 konut satışı ile Ankara ve 854 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışları yüzde 52.1 azaldı

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,1 azalış göstererek 27 bin 935 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 4 091 konut satışı ve yüzde 14,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 66,9 oldu. Ankara 3 334 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 1 679 konut satışı ile İzmir izledi.

KONUT SATIŞLARI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE yüzde 8,9 ARTTI

Ocak-Nisan döneminde 383 821 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 oranında artış gösterdi. Ocak-Nisan döneminde ipotekli konut satışı yüzde 141,4 oranında artarak 146 387, diğer satış türlerinde ise yüzde 18,6 oranında azalarak 237 bin 434 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 16,0 oranında azalarak 122 bin 280 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 26,4 oranında artarak 261 bin 541 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA SATIŞLAR YÜZDE 78.8 AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,8 azalarak 790 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2020'de ilk sırayı 374 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 150 konut satışı ile Antalya, 47 konut satışı ile Ankara, 30 konut satışı ile İzmir ve 25 konut satışı ile Yalova izledi.

Ocak-Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,0 azalarak 11 bin 738 oldu.

Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye'den 157 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 103 konut ile Irak, 61 konut ile Rusya Federasyonu, 54 konut ile Afganistan ve 40 konut ile Çin izledi.