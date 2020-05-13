Köpeği traktör römorkuna asarak öldürenler için harekete geçildi
Erzincan'da bir köpeğin traktör römorkuna asılarak öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesinde bir köpeğin traktör römorkuna asılı halde fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması sonucu savcılıkça soruşturma açıldı.
Bu çerçevede gerçekleştirilen araştırmada beldede oturan bir gence ait olduğu belirlenen köpeği asıp öldüren zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olaya tepki göstererek şunları kaydetti:
"Çadırkaya beldemizde gerçekleşen, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği olay, fotoğraflar ve failleri hakkında güvenlik güçlerimiz gereğini yapmaktadır. Hayvanlara kötü muamele edilemez veya zalimce davranışlarda bulunulamaz."
Video Haberler
- Mansur Yavaş Ankaralılara böyle seslendi
- Uçakta skandal görüntüler! Yolcu o anları böyle kaydetti
- Engin Altay'tan RTÜK'e çok sert tepki
- İkinci dalga olacak mı? Canlı yayında açıkladı
- O ilçede koronavirüse rastlanılmadı
- Klima ve vantilatör koronavirüsü hızlandırır mı?
- Kısıtlama kalktı, çocuklar parklara akın etti
- Video çekip sosyal medyada yayınlayacaklardı
- Akşam saatlerinde kaydedildi: Polisler böyle kovaladı
- İşte dünyanın en kısa boylu adamı