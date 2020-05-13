Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 17:28

Köpeğiyle fotoğrafını paylaşan Korkut, "Acı günde böyle bir sevgi görmek çok güzel" dedi.

Adaya veda eden ve köpeğinin öldüğünü henüz bilmiyorken, "Köpeğimi çok özledim, sakalım çok uzadı, böyle gidersem beni tanır mı tanımaz mı bilmiyorum. Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Gidince ilk köpeğimi sonra ailemi göreceğim. İlk an nasıl olacak, nasıl tepki verecek merak ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SURVİVOR'DA NE OLMUŞTU?

Survivor'da iki takımın mücadele ettiği yarışın kazananı ünlüler olmuş, yarışmacılara galibiyet sonrası ailelerinden bir kişi ile WhatsApp'ta canlı yazışma hakkı verilmişti. Ersin Korkut, kardeşi Erdoğan Korkut ile görüşmüştü.

Yarışmaya gelirken köpeğini yakın dostuna emanet eden oyuncu, kardeşine "Mess nasıl?" diye sordu. Erdoğan Korkut, abisine Mess'in öldüğünü söyleyemezken, "İyi Mesut'ta... Sıkıntı yok" demekle yetinmişti.

Ersin Korkut'un 'her şeyim' dediği köpeği Mess, yarışma başladıktan bir hafta sonra araba çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Acun Ilıcalı, ailesinin talebi üzerine Ersin'e köpeğinin öldüğünü söyleyecekti ancak kuzeni Yılmaz Erdoğan devreye girmiş, Ilıcalı vazgeçmişti.



