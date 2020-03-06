Kopenhag Başakşehir maçı seyircisiz

Salgın futbolu vurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2020 Cuma, 15:12

Temsilcimiz Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag ile Danimarka'da oynayacağı rövanş karşılaşmasının koronavirüs önlemleri gerekçesiyle seyircisiz yapılacağı açıklandı.


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