Korona belirtisi taşıyan kızını hastaneden kaçırmıştı: Sonuç negatif çıktı
Almanya’dan 12 gün önce Düzce’ye gelen ve akşam saatlerinde yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle hastaneye başvuran, detaylı tetkikler için gözetim altına alınma kararı verilen ancak hastaneden babası tarafından kaçırılmaya çalışılan 5 yaşındaki Ş.F.’nin Korona virüs test sonuçları negatif çıktı.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altında olan Ş.F.’ye yapılan yeni tip COVİD-19 testi sonucunun negatif çıktığı, koronavirüs olmadığı anlaşıldı.
Düzce Valiliğinden
yapılan yazılı açıklamada, “12 gün önce Almanya’dan yurda dönüş yapan 5
yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı
Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup, alınan numuneler referans
laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır. Tüm
vatandaşlarımızın 14 gün kuralına uymaları hususunda gereken azami hassasiyeti
göstermeleri, hem kendi sağlıkları hem de yakınlarının sağlığı açısından büyük
önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun yayınlamış olduğu rehbere
göre ilimizde Valiliğimiz koordinesinde tüm çalışmalar planlanmaktadır. Tüm
sağlık çalışanlarımız 7 gün 24 saat görevlerinin başında, halkımızın sağlığını
korumak adına çalışmalarına devam etmektedirler. İlimizde korona virüsü tanısı
konulmuş hasta bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.
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