Korona beyaz eşyayı vurdu, satışlar yüzde 9 düştü

21 Nisan 2020 Salı, 11:38

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklanan rakamlara göre, mart ayında dört ana ürün bazında iç satışlar yüzde 9 düşüşle 503 bin 562 adet, ihracat da yüzde 9 düşüşle 1.35 milyon adet olarak gerçekleşti.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer yaptığı değerlendirmede, sektörün iç pazarda şu ana kadar başarılı performans sergilediğini ancak özellikle ana ihracattaki daralma önümüzde dönemde daha belirgin hale geleceğini söyledi.

Koronavirüs salgını etkisinin Nisan ayı itibarıyla daha net hissedileceğini belirten Dinçer, bu sürecin çok dikkatli yönetilmesi ve önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Dinçer "Devletimizin sağlayacağı bazı vergi düzenlemeleri ve uygulamalar, istihdamın korunması ve ekonomiye güçlü katkımızın sürmesi açısından büyük önem arz etmekte" dedi.

ÖTV SIFIRLANMALI

Dinçer, sektörün kritik girdilerinde gümrük birliğine tabi olmayan ürünler için gümrük vergilerinin ve sair girdilerde İGV'nin sıfırlanması, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya yönelik kolaylaştırıcı ek önlemler, personel giderlerinin azaltılması yönünde sağlanacak diğer teşviklerin rahatlatıcı olacağını söyledi.

Dinçer, "Geçtiğimiz yıllarda olumlu etkilerini gördüğümüz ÖTV sıfırlanmasının beyaz eşya ile birlikte küçük ev aletleri ve televizyon ürün grubuna genişletilerek uygulanmasının müşteri alım gücünü destekleyeceğine ve iç pazarın canlanmasına yardımcı olacağına inanıyoruz" dedi.