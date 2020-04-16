Korona günlerinde artan kadın şiddetine karşı güç birliği toplantısı

16 Nisan 2020 Perşembe, 11:02

Toplantının sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, evsiz kalan kadınların barınma ihtiyacını karşılamak için geçici misafirhaneleri hizmete alması kararlaştırıldı. İlçe belediyelerinin de işbirliği ile misafirhane sayısı arttırılması hedeflenirken, şiddet gören kadınların arayacağı telefon hatlarının işlevinin artırılması için de kurumlarla gerekli görüşmelerin yapılması kararlaştırıldı.

SOYER: KADINLAR BİZE GÜVENSİN

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, "Bu zorlu süreçte barınma ihtiyacı olan kadınların kalabilmesi için 3 ayrı noktada misafirhane açmak için harekete geçiyor. Ayrıca sığınma evlerinin sayısı da artacak. Önemli olan bu alanda çalışan kurumlarla bir araya gelip koordineli bir şekilde yapılacak çalışmaları belirleyip vatandaşlarımıza güven vermek. Kriz zamanlarında en büyük sorunun güven olduğunu gördük. Kadınlarımızın bize güvenmesini istiyoruz. Biz varız" dedi.