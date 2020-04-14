‘Korona Günlerinde Aşk’ Temalı Resim Yarışması

14 Nisan 2020 Salı, 02:00

Eserleri heyecanla beklediklerini ifade eden Demos Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Aslan, “Sanatının öneminin ve gücünün farkındayız. Zor günlerden geçtiğimiz bu süre içerisinde insanların sanatın şifalandırıcı gücünden kopmamasını ve üretmeye devam etmelerini istiyoruz’’ dedi. 21-22 Temmuz’da sonuçları açıklanacak olan yarışmanın,19 Ağustos’ta yapılması planlanan ödül töreninde kazanan eserler BAAF’ta sergilenecek. Ulusal ve uluslararası sanatçıları da konuk edecek olan, 70 galeri 500 sanatçı ve 30 antika firmasının katılımıyla gerçekleşmesi planlanan fuar, 19- 23 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.