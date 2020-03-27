Korona günlerinde bakım ürünlerine ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle bu dönemde, internet üzerinden en çok satılan ürünler arasında spor giyim ürünleri, spor aksesuarları ve bakım ürünleri öne çıkıyor.
Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında “evde kal” kampanyalarının yapıldığı bu dönemde, mağazaların kapanmasıyla tüketiciler dünyada olduğu gibi Türkiye’de de online alışverişe yöneldi. Tüketiciler, evde oldukları bu süreçte farklı ürün gruplarındaki ihtiyaçlarını e-ticaret sitelerinden karşılıyor.
EN ÇOK SPOR GİYİM ÜRÜNLERİ TERCİH EDİLİYOR
Boyner.com.tr'de kadın, erkek ve çocuklar için aktif spor, ayakkabı&çanta, kozmetik, aksesuar, ev ve yaşam kategorilerinde binlerce ürün yer alıyor. Son günlerde yapılan online alışverişlerde, evde spor yapma alışkanlığının da yaygınlaşmasıyla spor giyim ürünleri ve spor aksesuarları öne çıkıyor. Kullanıcılar en çok farklı markaların spor ayakkabılarını sipariş ederken, yine spor giyim kategorisi içinde yer alan t-shirt, sweatshirt ve eşofman seçenekleri de ilgi görüyor.
YOGA VE PİLATES SEVERLERE PEK ÇOK ÜRÜN SUNULUYOR
Spor yapmaya yardımcı olan aksesuarlar da bu dönemin popüler seçenekleri arasında yer alıyor. Yoga matından pilates setine, pilates bandından step platformuna, plastik dambıllardan mekik sehpalarına, atlama iplerinden şınav çekme aleti ve aerobik ekipmanına kadar pek çok ürün sunulurken, evde olunan bu süreçte spor yaparak hem bedensel olarak iyi hissetmek hem de moral ve motivasyonunu yüksek tutmak isteyenler bu kategorideki ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.
Evde olduğumuz bu dönemde, Boyner’in farklı markalardan binlerce ürününü bir araya getiren kozmetik kategorisine olan ilgi de arttı. Nemlendirici ve bakım kremleri kategorideki en yoğun ilgi gören ürünler olarak öne çıkarken saç ve sakal şekillendirici gibi kişisel bakım ürünleri de erkekler tarafından tercih ediliyor.
EN ÇOK ONLİNE ALIŞVERİŞ İSTANBUL’DAN YAPILDI
Milyonlarca kullanıcı tarafından ziyaret edilen boyner.com.tr’de, son bir haftalık dönemde yüzde 30’un üzerinde yeni müşteri kaydının gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Boyner.com.tr üzerinden en çok alışveriş yapan ilk beş şehir ise İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa olarak sıralanırken, kullanıcı profili yüzde 55 erkek, yüzde 45 kadınlardan oluşuyor. Akşam 22:00, 23:00 saatleri de alışverişin en yoğun olduğu saatler.
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