Korona günlerinde gurur veren başarı
Lüksemburg’da düzenlenen bestecilerin eserlerini online olarak gönderdiği Uluslararası “Artistes En Herbe” Beste Yarışması’na İzmir'den katılan Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi Piyano Bölümü öğrencisi Nehir Özzengin, kendi kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.
Lüksemburg’da bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası “Artistes En Herbe” Beste Yarışması’na, çeşitli yaş gruplarından 34 ülkeden toplam 223 besteci katıldı.
Başvuruların bestenin canlı kaydı ve notaları ile birlikte online olarak yapıldığı yarışmada, Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi Nehir Özzengin, Türkiye'yi temsil eden tek isim olarak yer aldı.
Yarışmanın finaline kalan yarışmacılar Lüksemburg’a davet edilerek yapılacak ödül töreninde sonuçlar açıklanacak ve ödüller bestecilere verilecekti, ancak tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını nedeniyle ödül töreni iptal edildi ve internet üzerinden yapılan yayınla sonuçlar açıklandı.
Nehir Özzengin, büyük bir başarıya imza atarak birincilik ödülünü kazandı. Genç yetenek, böyle bir dönemde, ülkesini uluslararası platformda temsil ederek bu başarıyı kazandırmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade ederek, “Önümüzdeki yıllarda da tüm dünyada ülkemi başarı ile temsil eden iyi bir müzisyen ve benden sonra gelen tüm çocuk ve gençlere iyi bir örnek olabilmek için çalışmalarıma devam ediyorum” dedi.
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