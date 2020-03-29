Korona günlerinde şiddetten korunma kılavuzu

29 Mart 2020 Pazar, 13:55

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri, Koronavirüs salgını 'Evde Kalan' kadınlar için "Şiddetten Korunma Kılavuzu’ yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şiddet ya da şiddet tehlikesi altındaki her kadının yanındayız. Meydanlarda eylem yapamıyor, davaları fiziken takip edemiyor, yapılması gerekenler için ya da protesto etmek için kitlesel buluşmalar gerçekleştiremiyor olabiliriz. Bu yüzden daha görünmez ve etkisiz olacağımızı düşünmeyin. Koronavirüs pandemisi sizi umutsuzluğa sürüklemesin. Biz varız! Biz kadınlar, bu günlerde yine fiziken olmasa da birbirimizin elinden tutacak, birbirimize güç vereceğiz. Bütün kurum ve kadınlarla dayanışma içerisinde olacağız. Yetkililerin başta yaşam hakkımız ve diğer tüm haklarımız için neler yapması gerektiğini anlatacağız. Mücadelemiz için yeni yollar keşfedeceğiz. Koronavirüs günlerinde de kadınlar asla yalnız yürümeyecek. Bu kılavuzu salgınla ilgili önlemlerden daha çok şiddet görme yönünde etkilenen tüm kadınlar için hazırladık."

KILAVUZDA NELER VAR?

Kadınlar için “Evler” in anlamı

Kadınlar için “koronavirüs pandemisi” nedir?

Kurumlar için koronavirüs günlerinde kadınlar için yapılması gereken acil durum planı

Kadınlar için koronavirüs günlerinde şiddet karşısında haklar ve öneriler

6284 İnfografiği

İstanbul Sözleşmesi

İhbar ve destek hatları

Online kılavuz için tıklayın.

