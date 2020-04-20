‘Korona’ günlerinde Tayland'dan güzel haber: Deniz kaplumbağaları 20 yıl sonra yeniden görüldü

20 Nisan 2020 Pazartesi, 12:30

Fotoğraflar: Reuters

Tayland sahillerindeki bilim insanları 20 yılı aşkın bir süredir görülmeyen deniz kaplumbağalarının çok sayıda yumurta bıraktığını tespit etti.

Phuket Deniz Biyoloji Merkezi Direktörü Kongkiat Kittiwatanawong şunları söyledi: “Görevliler geçen yılın kasım ayında son 20 yılın en yüksek yumurta oranını tespit etti. 11 kaplumbağa yumurtlama noktası tespit edildi. Bu çok iyi bir şey çünkü normalde yumurtalarını bıraktıkları alanlar insanlar yüzünden tahrip oluyordu.”

Kaplumbağaların yumurta bıraktıkları alanların yaklaşık beş yıldır insanlar tarafından tahrip edildiğini söyleyen Kittiwatanawong, insan sayısının fazlalığı ve kıyı balıkçılığı nedeniyle deri sırtlı deniz kaplumbağalarının sahillere gelmediğini ve üreme alanlarının gittikçe daraldığı için nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

OZON DELİKLERİ KAPANMAYA BAŞLADI

Uzmanlar, koronavirüs sonrasında başlayan karantinanın ardından dünya genelinde hava kirliliğinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük seviyeye düştüğünü açıklamıştı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ise Kuzey Kutup Dairesi’nin üstünde kalan bölge olan Arktik’in üstünde her yıl sonbaharda oluşan ozon deliklerinin nisan ayının ortalarına kadar kapanacağı bildirilmişti.

Karantina günlerinde, Britanya’nın başkenti Londra banliyölerinde geyiklerin dolaşmaya başladığı, Şili’nin başkenti Santiago’da pumaların şehre indiği ve deniz trafiğinin azaldığı İstanbul Boğazı’nda yunus popülasyonunun arttığı görüldü.

Kaynak: Diken