Koronavirüs: ABD'de eyalet valileri Trump yönetimini 'hayal dünyasında yaşamakla' suçluyor

20 Nisan 2020 Pazartesi, 08:15

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Dünyada en çok koronavirüs kaynaklı ölümünün gerçekleştiği ülke olan ABD'de, Başkan Donald Trump yönetimi ile eyalet valileri arasında karantina tedbirlerinin ne zaman kaldırılacağı ve hayatın ne zaman normale dönmeye başlayacağı konusunda yaşanan tartışmalarda gerilim tırmanıyor.

Trump'In valilerden kısıtlamaları kaldırmaları için yol haritalarını belirlemelerini talep etmiş ve üç aşamalı bir 'normale dönüş' programı önermişti.

Pazar günü düzenlenen telekonferansta ise birçok vali Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, test sayısı kayda değer ölçüde artırılmadığı sürece Trump'ın önerdiği kısıtlamaları kaldırma planlarını hayata geçirmenin olanaksız olduğunu söyledi.

CNN televizyonuna konuşan Virginia eyaletinin Demokrat Valisi Ralph Northam, Pence'in 'eyaletlerin elinde fazlasıyla test kiti var' iddiasına "Hayal dünyasında yaşıyorlar" yanıtını verdi.

Getty Images Virginia Valisi Ralph Northam, Trump yönetiminin test kitleri ile ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söylüyor.

Northam, "Testlerin artırılması için savaşıyoruz. İster inanın ister inanmayın ama elimizde yeteri kadar test çubuğu dahi yok. Ulusal düzeyde ihtiyacımız olan her şeye sahip oluğumuzu söyleyip yerel yönetim seviyesinde hiçbir şey yapmamak tam bir sorumsuzluk örneği" diye konuştu.

New York Times gazetesine konuşan Harvard Üniversitesi bulaşıcı hastalık uzmanları, kısıtlamaların kalkabilmesi için ABD yönetiminin gelecek ay içerisinde mevcut test kapasitesini üç katına çıkarması gerektiğini ifade etmişti.

ABD'de günde ortalama 146 bin test yapılıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=lLztUNvItf4&feature=youtu.be

'İşimizi yapmadığımızı ima ediyorlar; Bu doğru değil'

ABD'deki salgının merkez üssü olan New York'ta yeni vaka sayılarının artış hızı yavaşlasa da, Maryland, Virginia ve Washington DC'de vakaların artışı devam ediyor.

Boston ve Chicago'da da vaka ve ölü sayılarının hızla artmaya başladığı uyarıları yapılıyor.

CNN'e konuşan Cumhuriyetçi Maryland valisi Larry Hogan ise "Yönetim test sayısını artırmaya çalışıyor. Özel laboratuvarlar konusunda bir takım adımlar atıyorlar. Ancak kalkıp da 'Valilerin bol miktarda test kapasitesi var, testleri yapmaya odaklanmalılar' demek bir anlamda bizim işimizi yapmadığımızı ima etmek olur ki bu doğru değil" diye konuştu.

Ohio, Texas ve Florida gibi bazı eyaletler, 1 Mayıs itibarıyla ekonomilerini kısmen de olsa açmaya başlayacaklarını ilan etmiş durumdalar.

Beyaz Saray'ın önerdiği takvime göre eyaletler 14 gün boyunca yeni vaka sayılarında düşüş gözlemlediklerinde ekonomik aktiviteyi kademeli olarak açmaya başlayabilecek.

Ancak buna rağmen Başkan Trump Cuma günü paylaştığı Twitter mesajlarında Minnesota, Michigan ve Virginia eyaletlerinin 'özgürleştirilmesi' çağrısı yaptı.

Söz konusu üç eyaletin valisi de Demokrat.