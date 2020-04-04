Koronavirüs Almanya’da daha zayıf... Türkiye'de virüsle mücadelede ne yapılmalı?

04 Nisan 2020 Cumartesi, 02:00

Bütün ülkeler koronavirüsle tam bir savaş halinde. ABD, virüsün yeni merkezi olmaya doğru hızla yükselirken Avrupa da henüz merkezlerden biri olma özelliğini kaybetmedi. Bu bağlamda Türkiye’de koronalı hasta sayısının gün geçtikçe arttığını görüyoruz. Bu bize şüphesiz henüz yükselişi durduramadığımızı ve yükseliş eğrisini düzleştiremediğimizi gösteriyor.

Resmi kayıtlara göre, koronavirüsten iyileşerek taburcu edilen (tedavisine evlerinde devam edilenler dahil) ile yine kayıtlı olarak kaybettiğimiz, iyileştiremediğimiz insanlar arasındaki oranın ne kadar olduğunu merak ettik. Yani, hastaların yüzde kaçını taburcu ediyoruz?

Bu iki grubu birbiriyle orantıladığımız zaman Türkiye’de bu oran yüzde 53.82 olarak beliriyor. Peki, diğer ülkelerle kıyasladığımızda durum nedir? Aşağıda 12 ülkeyi kapsayan kısa bir listeyi incelemenize sunduk.

Hastaların en yüksek iyileşme oranı Almanya’da: Yüzde 95.72. Almanya’yı, Danimarka, Japonya ve İsviçre izliyor. Bu ülkelerdeki hastalar en şanslı korona taşıyıcıları olmuş durumda!

En kötü ülkeler ise İngiltere ve İsveç. İyileşen / ölen oranı açısından (yüzde 6) en çok hasta kaybı olan İngiltere. Önce önlem almayarak sürü bağışıklığı politikasını benimsedi, insanları korumasız bıraktı ve yurttaşlarının hızla ölümüne neden oldu. Gerçi bu politikasından ayrılmış durumda, önlemlerini sıklaştırdı, fakat ölümler iktidarın başına kaldı...

İsveç ise sürü bağışıklığı politikasını resmen izleyen ülke durumunda ve kurtulan hasta ile ölen hasta oranı ikinci en düşük ülke (yüzde 25). İsveç’te mesela okullar tatil değil.

Türkiye, iyileşme oranını hızla artırmak zorunda. İnsanların yaşamasını, kurtulmasını, iyileşmesini sağlayacak politikalardan daha değerli bir şey yok. Bu amaçla sosyal mesafeyi koruma konusunda daha sert önlemler almalı, market alışverişlerinde bulunacak insanlar arasındaki mesafeyi korumada özensiz davranan marketlere mutlaka cezayı kesmeli.

Ayrıca dışarı çıkmak zorunda olan insanlara en azından cerrahi maske takmak zorunluluğu hızla getirilmeli. Tabii daha kesin çözüm sokağa çıkma yasağı. Çalışmak zorunda olunan işyerlerinde mutlaka etkin koruma ve maske takma zorunluluğu getirilmeli ve işyerleri denetlenmeli.

Burada temel bir soru da şudur: Aşağıdaki tabloda ölüm oranları düşük ülke insanları çok şanslı. Acaba Türkiye ne yapmalı ki Almanya, Japonya, Danimarka İsviçre gibi kaybedeceğimiz insan sayısını hızla düşürelim?

YANIT BEKLİYOR

Evet, bu soru yanıt bekliyor... Tabii ülkeler arasındaki bu farklılıklarda etkenler değişik. Türkiye testleri yaygınlaştırmada çok geç kaldı, şüphesiz iyi bir doktor sağlık personelimiz ve altyapımız var, ama hastaları erken yakalayamamak, bu oranların yüksekliğinde rol oynamış olabilir. Burada insanlarımız sosyal davranışları, anlayışları, kendilerinde hastalığı fark etme zamanlamaları vb. rol oynuyor. Bu konuda pek çok başka etken de sayılabilir.