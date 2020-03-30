'Koronavirüs aşısı 2021 başında kullanıma sunulabilir'
İlaç şirketi Johnson & Johnson, testler başarılı olarak sonuçlanırsa koronavirüs aşısının 2021 başında kullanıma sunulacağını duyurdu.
İlaç şirketi Johnson & Johnson, Koronavirüs aşısı adayını belirlediğini ve yıl sonuna kadar 1 milyar doz aşı üretimine başlayabilmek için Amerika’da fabrika kuracağını açıkladı.
Aşının insanlar üzerindeki klinik testleri ise Eylül ayında başlayacak. Testler başarılı sonuçlanırsa aşı 2021 başında kullanıma sunulacak. Bu süre aşının hazır olması için daha önce gerektiği belirtilen 12-18 aydan çok daha kısa.
İlaç şirketi Johnson & Johnson, Koronavirüs aşısı adayını belirlediğini ve yıl sonuna kadar 1 milyar doz aşı üretimine başlayabilmek için Amerika’da fabrika kuracağını açıkladı. Aşının insanlar üzerindeki klinik testleri ise Eylül ayında başlayacak.
Testler başarılı sonuçlanırsa aşı 2021 başında kullanıma sunulacak. Bu süre aşının hazır olması için daha önce gerektiği belirtilen 12-18 aydan çok daha kısa.
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