Koronavirüs aşısının üretimi için dev şirketle anlaşan Oxford Üniversitesi tarih verdi

30 Nisan 2020 Perşembe, 14:56

Dünya genelinde 3 milyonu aşkın insana bulaşan ve 225 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsüne çare bulmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Virüse karşı aşı ve ilaç geliştirmek için ülkeler hem zamanla hem de birbirleriyle yarışıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, bu süreçte adı en çok geçen kurumlardan biri İngiltere’nin Oxford Üniversitesi. Geliştirdikleri aşı prototipinde insanlı deneylere başladıklarını açıklayan uzmanlar, bu aşamadaki ilk sonuçları Haziran ayının ortalarında almayı planladıklarını söyledi.

HAZİRANDA BELLİ OLACAK

Ekipte yer alan isimlerden Prof. John Bell, “Bu hala geliştirilme aşamasında bir program. İnsanlar üzerinde işe yaradığını görmeye ihtiyacımız var. Ekibimiz yüzlerce kişiye aşı uyguladı. Haziran ortasında olumlu bir sinyal almayı umuyoruz” dedi.

Bell, önemli bir gelişmeyi de kamuoyuna duyurdu. Oxford’un aşının seri üretimi sürecinde rol alması için Cambridge merkezli ilaç devi AstraZeneca’yla işbirliğine vardığını açıkladı.

Bell, “Onay aldığımız takdirde, geriye dönüp geniş ölçekte nasıl üretim yapacağımızı çözmekle uğraşmak istemiyoruz. Dünyanın geri kalanının bunu üretmeye hazır olduğundan emin olmak istiyoruz” diye konuştu.

YIL SONUNA KADAR 100 MİLYON DOZ

Bell, proje kapsamında kâr amacı gütmedikleri konusunda şirketle de anlaştıklarını söylerken, yalnızca maliyetlerin karşılanarak aşının düşük ve orta gelirli ülkeler için de ulaşılabilir olacağını vurguladı.

AstraZeneca yetkilisi Pascal Soriot ise, onay alındığı takdirde yıl sonuna dek 100 milyon doz aşı üretmeyi amaçladıklarını ifade etti.