Koronavirüs Bilim Kurulu 4 bakanın katılımıyla toplanacak

11 Mart 2020 Çarşamba, 09:21

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla bugün Bilkent Yerleşkesi’nde toplanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ise, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da toplantıya katılacağı belirtildi.





Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.



