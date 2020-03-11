Koronavirüs Bilim Kurulu 4 bakanın katılımıyla toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla bugün Bilkent Yerleşkesi’nde toplanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da toplantıya katılacağı belirtildi.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla bugün Bilkent Yerleşkesi’nde toplanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ise, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da toplantıya katılacağı belirtildi.
Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.
Video Haberler
- Erdoğan koronavirüse böyle meydan okudu
- Taksim'de dehşeti yaşadı! Elini bir an olsun bırakmadı
- Şanlıurfa'da İki işçi servisi kaza yaptı
- Kediye çarpmamak için direksiyon kırınca iş yerine girdi
- Yer: Hakkari... Görür görmez cep telefonuyla kayda aldı
- CNN Türk spikeri: Koronalı yurttaş İstanbul'da
- Gökçek'in Arınç'a öfkeli bakışı sosyal medya gündeminde
- CHP'liler'den AKP'li meclis üyesine: 23 Nisan'ı bekle
- Yunanistan göçmenleri engellemek için jiletli tel çekti
- ATM'den para çekerken öldürüldü!