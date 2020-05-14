Koronavirüs bitince Fenerbahçe o ismi getirecek

14 Mayıs 2020 Perşembe, 10:27

Fenerbahçe’nin, İtalya basınında yer alan haberlere göre Atalanta’nın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Jose Luis Palomino ile ciddi temasta olduğu, ilerleyen günlerde ise transfer için resmi adımların atılacağı ifade edildi.

Süper Lig’de bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçe’de takımın başına getirilecek olan teknik direktör arayışları devam ederken, transfer içinde çalışmalar başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertli ekip Atalanta’nın Arjantinli savunma oyuncusu Jose Luis Palomino ile ciddi bir şekilde ilgileniyor. Bu sezon savunmada yaşadığı sıkıntıları çözmek isteyen Fenerbahçe’nin bu isimle yakın temasta olduğu ve ilerleyen günlerde resmi girişimin yapılacağı belirtildi.

Palomino, bu sezon Atalanta formasıyla 21 lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 İtalya Kupası’nda forma giyerek toplam 28 müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.



