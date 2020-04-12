Koronavirüs bulaşan kişiler uygulama ile tespit edilebilecek

12 Nisan 2020 Pazar, 14:38

ABD merkezli teknoloji şirketleri Apple ve Google, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında ortak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

The Verge'de yer alan habere göre, iki teknoloji şirketi virüs bulaşan biriyle temasa geçip geçmediğinizi tespit edebileceğiniz yeni, ortak bir uygulama geliştiriyor.



Aynı habere göre, girişim öncelikli olarak akıllı telefonlara yüklü olan temas-takip uygulamalarının işleyişine destek sağlamayı hedefliyor. Söz konusu uygulama akıllı telefon kullanıcısının Bluetooth teknolojisiyle ‘koronavirüs kapacak kadar uzun süre kiminle temas ettiğini, kime yaklaştığını' inceleyecek. Eğer temasta olunan kişilerden biri kovid-19 hastası ise, kullanıcının akıllı telefonuna bir uyarı mesajı gidecek ve kullanıcı konu hakkında bilgilendirilecek.

İki şirketin nihai hedefinin ise bu tip izleme, takip uygulamalarını yüklemeye gerek kalmadan çevrenizde koronavirüs bulaşan kişileri tespit etmenize yardımcı olacak bir teknoloji geliştirmek olduğu belirtiliyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamada uygulamanın GPS konum verileri veya bireyin kişisel bilgilerini kaydetmeyeceği bilgisinin altı çizildi.