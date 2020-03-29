Koronavirüs Çin’den önce İtalya’da görüldü iddiası

29 Mart 2020 Pazar, 11:54

Çin’in Hubei eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Milano’da bulunan Mario Negri Farmakolojik Araştırma Enstitüsü Direktörü İtalyan doktor ve araştırmacı Giuseppe Remuzzi, 2019’un özellikle Kasım ve Aralık aylarında Lombardiya bölgesinde normalin üzerinde grip ve zatürre vakası kaydedildiğini söyledi. Remuzzi, bu nedenle koronavirüsün Çin’den daha önce Lombardiya bölgesinde görülmüş olabileceğini ve insanların bilgisi dışında yayıldığını iddia etti.

Milano Üniversitesi’nde epidemiyoloji ve tıbbi istatistik profesörü Adriano Decarli ise 2019 Ekim ve Aralık ayları arasında Milano ve Lodi arasındaki bölgede zatürre ve grip nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısında ciddi artış yaşandığının tespit edildiğini ifade etti. Net bir sayı veremeyeceğini ancak yüzlerce kişinin zatürre ve grip benzeri semptomlarla hastaneye kaldırıldığını belirten Decarli, bunlardan bazılarının ise hayatını kaybettiğini söyledi. Decarli, korona virüs salgınının daha önce İtalya’da görülüp görülmediğini anlamak için bu vakaların hastane kayıtlarını ve diğer klinik detaylarını incelediğini ifade etti.

Kısa süre önce Çinli doktor Zhong Nanshan, Çin’in koronavirüsü bildiren ilk ülke olmasına rağmen, hala nereden geldiğinin net olmadığını belirtmişti. Son verilere göre Lombardiya’daki ilk vakanın, Ocak ayı sonlarında bir İtalyanın Kovid-19 taşıyan bir Çinli ile temas etmesi sonucu bulaştığı düşünülüyor.

İtalya’da virüs nedeniyle 889 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 10 bin 23’e, vaka sayısının ise 92 bin 472’ye yükseldiği açıklandı.