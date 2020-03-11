Koronavirüs (Covid-19): Türkiye'de son durum ne, hangi önlemler alındı?

11 Mart 2020 Çarşamba, 08:42

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Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, bugüne kadar 118 ülkeye yayıldı. Koronavirüsün tespit edildiği kişilerin sayısı 118 bini, virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı 4 bin 200'ü aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart'ta Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Erkek hastanın genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Fahrettin Koca, hastanın Avrupa'dan döndüğünü belirterek "Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmayın" dedi.

Koca, hastanın bulunduğu şehre dair bilgi vermedi. Hastanın yüksek ateş ve öksürük bulgularının araştırılması sonucu teşhisin konduğunu söyleyen Koca, hastanın ailesinin ve yakın çevresinin de "gözetim altında olduğunu" kaydetti.

Bakan Koca, "İnsanların ülkeden ülkeye hareket halinde olduğu bir dünyada bazı sonuçları maalesef önlemek mümkün değil. Eğer dünyayla tamamen ilişkimizi kesmiş olsaydık, burada olmayabilirdik" dedi.

Türkiye'de virüsle ilgili son durumu, bugüne kadar hangi önlemler alındığını ve yurttaşların korunmak için ne yapması gerektiğini araştırdık.

Türkiye'de virüse karşı hangi önlemler alınıyor?

Virüsle mücadele kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.

Konunun, tüm taraflarının katıldığı toplantılar yapılıyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre çalışan ekipler oluşturuldu.

Önlemler kapsamında; hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber de hazırlandı.

Bu rehbere ve rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşılabiliyor.

Sağlık Bakanlığı 10 Mart gecesi yaptığı yazılı açıklamayla, tüm personelin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir" denildi.

Getty Images İstanbul, Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde maskeyle dolaşan turistler.

'14 gün kuralı' nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında, yurt dışından son 14 gün içinde Türkiye'ye dönenlerin, ilk 14 günlerini evlerinde geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sorumluluk büyük, tedbirler çok basit. Lütfen uyalım" dedi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1236759904137994240

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu:

https://twitter.com/saglikbakanligi/status/1237502737534738433

Yurttaşlar virüse karşı ne yapabilir?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler, koronavirüs için de geçerli.

Sağlık Bakanlığı bu konuda şunları öneriyor:

El temizliğine dikkat edilmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemeli

Hasta insanlarla temastan kaçınmalı (mümkünse en az 1 metre uzakta bulunulmalı)

Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalı

BBC