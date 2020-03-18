Koronavirüs (Covid-19): Yüzümüze neden dokunuruz, bunu nasıl engeller ya da azaltırız?
Tüm dünyada koronavirüse karşı önerilen başlıca önlemler arasında, elleri sıkça yıkamak ve yüze dokunmaktan kaçınmak sayılıyor. BBC'ye konuşan psikolog Natasha Tiwari'ye göre bu alışkanlığı ortadan kaldırmak neredeyse imkansız olsa da, azaltmanın yolları bulunuyor.
https://www.youtube.com/watch?v=9pxd2-CRS98&t=5s
Tüm dünyada koronavirüse karşı önerilen başlıca önlemler arasında, elleri sıkça yıkamak ve yüze dokunmaktan kaçınmak geliyor. Ancak yüze dokunmaktan kaçınabilmek kolay bir şey değil.
Bu edinimin arkasında anne karnına kadar uzanan süreç yer alıyor. Öyle ki uzmanlar, kedilerin ve köpeklerin de benzer davranışları gösterdiğini ortaya koyuyor.
BBC'ye konuşan psikolog Natasha Tiwari'ye göre bu alışkanlığı ortadan kaldırmak neredeyse imkansız olsa da, azaltmanın yolları bulunuyor.
Video Haberler
- AVM çalışanları slogan atarak müşterileri kovdu!
- Özel harekat ile Yunan güvenlik güçleri karşı karşıya!
- MSB'den Çanakkale Zaferi'ne özel klip
- Karantina yurdunda ilk sabah!
- Ağlayarak anlattı: Bizim yaptığımız hataları yapmayın!
- Polis, karantinadaki yolcuyu götürdü
- Video konferans yoluyla kriz masasını topladı
- Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs açıklaması
- Harbiye'de Atatürk'e büyük saygısızlık
- Maskeyle ve davetsiz nikah kıydırdılar