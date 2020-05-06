Koronavirüs dönemi iş yaşamı mercek altına alındı: İşte sonuçlar

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:48

ARAŞTIRMAYA 3 BİN 675 KİŞİ KATILDI

Koronavirüs salgını, çalışma ve özel yaşamımızı tamamen değiştirdi. Belli bir süre sonra bu krizi atlatacağımıza şüphe yok, fakat bu değişimlerin ne kadarı kalıcı olacak? Salgın sona erdiğinde iş yaşamımız nasıl devam edecek? Hitay Holding firmalarından Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, ‘Salgından sonra iş yaşamı’ başlıklı bir araştırma gerçekleştirerek geleceğe ışık tuttu. 15 – 20 Nisan 2020 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya, 18 yaş üstü, çalışan ve Türkiye kent temsili 3.675 kişi katıldı.

KATILIMCILAR AİLELERİ İÇİN ENDİŞE DUYUYOR

Katılımcılara salgına yönelik tutumları sorulurken yüzde 71’i “endişeliyim”, yüzde 15’i “endişeli

değilim”, yüzde 14’ü ise “kararsızım” cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 49’u ailesinin sağlık sorunu yaşamasından, yüzde 23’ü ülke ekonomisinin çıkmaza girmesinden, yüzde 14’ü sağlıklarıyla ilgili sorun yaşamaktan, yüzde 6’sı işini kaybetmekten, yüzde 4’ü psikolojisini etkileyeceği için, yüzde 3’ü ise aile içi huzurlarının bozulmasından endişe duyuyor.

Şirketlerin kriz yönetimi başarılı Katılımcıların yüzde 66’sı şirketlerinin aldığı önlemleri yeterli gördüğünü, yüzde 68’i de şirketlerinin kriz yönetimini başarılı bulduğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 50’sinin yaptığı iş evden çalışma modeline uygun olurken, yüzde 43’ü şu anda evden çalıştığını belirtti. Evden çalışan katılımcıların yüzde 68’i evden çalışmanın verimliliğini artırmadığını (mevcuttaki gibi çalıştığı için), yüzde 80’i ise evden çalışma modelini desteklediğini dile getirdi. Katılımcıların yüzde 55’i evden çalışma modelinin 2-3 ay, yüzde 14’ü 5 ay veya daha uzun süreceğini, yüzde 10’u 1 ay, yüzde 6’sı 4 ay, yüzde 4 ‘ü 1 aydan az süreceğini tahmin ederken, yüzde 11’lik kesim ise bir tahmini olmadığını söyledi.

ŞİRKETİN TUTUMU, PERFORMANSI YÜKSELTİYOR

Katılımcıların yüzde 62’si şirketlerinin salgın sürecindeki tutumunun performanslarını olumlu yönde etkilediğini dile getirdi. Katılımcıların yüzde 60’ı bu dönemde işten çıkarılma endişesi yaşamadığını belirtirken, yüzde 67’lik kesim ise işverenin kendisine ücretsiz izin/ücret düşürme/kısa çalışma gibi bir öneri sunmadığını vurguladı.