Koronavirüs en çok hangi özelliklere sahip insanları etkiliyor?
Koronavirüs salgını dünya çapındaki etkisini hızla genişletirken, bilim insanları da Kovid-19'un detaylarını keşfetmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yayınlanan bir araştırma virüsün kalp rahatsızlığı olan yaşlı erkekleri neden daha çok etkilediğini ortaya çıkardı.
Dünya üzerinde 4 milyondan fazla insanı etkileyen ve 284 binden fazla insanı öldüren koronavirüs ile ilgili çarpıcı bir araştırma bugün yayınlandı. Tıp dünyasının önde gelen dergilerinden European Heart Journal’da yer alan makalede Kovid-19’un neden erkekleri daha çok etkilediğinin detayları paylaşıldı.
Araştırmada kalp yetersizliği sorunu yaşayan erkeklerin vücudundaki ACE2 isimli enzimin daha yoğun olduğu ve bu enzim sebebiyle erkeklerin koronavirüse karşı bağışıklığının daha düşük olduğu belirtildi.
ERKEKLERDE DAHA FAZLA
Hollanda’daki Groningen Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli kardiyolog profesör doktor Adriaan Voors araştırma hakkında, “ACE2, hücrenin yüzeyindeki bir reseptör. ACE2, corona virüsünün hücreye takılmasına ve içine girmesine izin veriyor. Bu enzim hücrenin yüzeyindeki başka proteinlerle etkileşime geçerek sağlıklı hücreyi enfekte ediyor” açıklamasını yaptı.
Voors, “Ciğerlerde yüksek oranda ACE2 enzimi bulunuyor ve bu da Kovid-19 hastalarının neden solunum rahatsızlığı yaşadıklarını gösteriyor. 11 Avrupa ülkesinde araştırmaya katılan 1485 erkek ve 537 kadından alınan örneklere göre erkeklerin ACE2 oranı kadınlardan daha yüksek” dedi.
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