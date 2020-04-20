Koronavirüs gerçekleri ve Galatasaray

20 Nisan 2020 Pazartesi, 13:53

"Türk futbolu, koronavirüs sonrası ne olacak?" Spor dünyası bu soruya yanıt arıyor.

Kulüpler, futbolcular, TFF konuya farklı cephelerden bakıyor. En önemli konu ise Süper Lig'in ne şekilde oynanacağı, hatta oynanıp, oynanmayacağı meselesi.

Gazeteci yazar Serdar Dinçbaylı, koronavirüs sürecinin Türk futbolu ve Galatasaray üzerinde yarattığı tahribatı kaleme aldı.

Serdar Dinçbaylı'nın yazısı şöyle:

"Koronavirüs ile başlamayan hiçbir şey yok artık hayatımızda. Konumuz tabii ki bu ölümcül illet. Onun Türk Futbolu’na ve Galatasaray’a açtığı yaralardan ve o yaraların çarelerinden bahsedeceğiz.

Herkesin kafasındaki soru işareti bu sezonun nasıl tescil edileceği? Neredeyse her kulüp yönetimi kendi işine gelen yöntemi benimsemiş; kimi “Bugünkü haliyle”, kimi “Son 5 yılın ortalamasıyla”, kimi “Komple iptal olsun”, kimi de “İlk 8 play off oynasın” önerileriyle politikalarını sürdürmek istiyorlar. Galatasaray cephesi ise “Ne olursa olsun lig tamamlanmalı, kalan maçlar oynanmalı” diyor.

YARIM TESCİL MÜMKÜN DEĞİL

Maçlar tamamlanmadan ligin tescilinin mümkün olmadığını futbolumuzun en kıdemli ismi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA'nın onursal üyesi Şenes Erzik kesin bir dille söylüyor, “Oynanmamış ve tamamlanmamış lig tescil edilmez. Bunu UEFA da FIFA da kabul etmez. Bu konuda birçok yorum yapılıyor. 35 yıllık deneyimimle konuşuyorum. Böyle bir şey mümkün değil”.

“Son 5 yılın ortalamasıyla lig tescil edilsin” diyenlerin zaten futbolla alakası yok. Böyle bir çözüm yolunun dünya üzerinde de örneği yok. Uzatmadan bu kurnazlık kokan yöntemi pas geçelim.

“Komple iptal” sanırım gerçekten dünyada koronavirüsten başka konuşacak bir şey kalmadığı gün gündeme gelebilir. Umarım öyle bir gün gelmez ve yaz ayının ilk sıcak ışınlarıyla beraber bu illeti kapı dışarı ederiz. Meksika’daki “Lig iptal” kararı ülkedeki neredeyse tüm kulüplerin iflaslarını açıkladıktan sonra alındı.

“İlk 8 play off oynasın” hiçbir iddiası kalmayan Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışı içine katmayı amaçlayan bir düşüncenin ürünü. Gerçekleşmesi de en muhtemel senaryo. Malum, artık ülkede her şeye tek kişi karar veriyor. Cumhurbaşkanı da futbolun şeytanıyla aynı flikada. Onun fikirleri belki de bize Şeytan Rıdvan’ın elçiliğiyle ulaşıyordur!

BİRAZ DA GALATASARAY

Türkiye’nin batıya açılan penceresi Galatasaray, güçsüz ve acemi yönetimi yüzünden artık en fazla güney batıya kadar açılabiliyorsa da köklerinden gelen sağduyuyla en demokratik çözümü işaret etti; “Kaldığı yerden devam etsin”.

Trabzonspor ve Başakşehir’in 3 puan gerisindeki Galatasaray sokak jargonuyla “Delikanlı gibi” ligin oynanıp tamamlanmasını istiyor.

Mustafa Cengiz ise bugün hâlâ Galatasaray’ın başındaysa bunu sınırsız şansına borçlu. Virüs belası olmasaydı Mart sonundaki olağan mali genel kurulda Galatasaray’ın tüm değerleriyle oynama teşebbüsünden zorlanacaktı.

Mustafa Bey tüm bu sebeplerle camianın haklarını bu krizli günlerde maksimumda korumalı, şikayet etmeden gerekirse günde 8 değil 18 saat çalışarak Galatasaray’a olan borcunu ödemeli.”

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