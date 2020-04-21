Koronavirüs gitarist Seligman’ı da aldı

21 Nisan 2020 Salı, 02:00

Uzun yıllar David Bowie ile birlikte çalışan İngiliz bas gitarist, Londra’daki St. George’s Üniversite Hastanesi’nde tedavi görüyordu. 64 yaşındaki müzisyen, cuma günü ağır bir inme geçirmiş ve solunum cihazına bağlanmıştı.