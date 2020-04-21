Koronavirüs gitarist Seligman’ı da aldı
Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin yanı sıra hayatını kaybeden birçok ünlü isim var. Son olarak David Bowie’nin bas gitaristi Matthew Seligman virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Uzun yıllar David Bowie ile birlikte çalışan İngiliz bas gitarist, Londra’daki St. George’s Üniversite Hastanesi’nde tedavi görüyordu. 64 yaşındaki müzisyen, cuma günü ağır bir inme geçirmiş ve solunum cihazına bağlanmıştı.
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