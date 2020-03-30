Koronavirüs hastası hamile öğretmen: Bazılarının tuzu kuru

30 Mart 2020 Pazartesi, 11:00

Kocaeli'de resim öğretmenliği yapan ve hamile olan Şeyma Batmaz’ın koronavirüs testi pozitif çıktı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Batmaz, çocuğunu kaybettiği iddialarını yalanladı. Batmaz’ın 1999 yılındaki Gölcük depreminde babasını kaybettiği ve kendisinin de yaralandığı öğrenildi. Batmaz yaptığı açıklamada çalışmak zorunda olan kişilere dikkat çekerek, “Bizim gibi alt kademe kısım. İşe gidip gelirsin işten bulaşır. Mecbursundur ama bazılarının tuzu kurudur” dedi.

“SİSTEMLİ BİR ÇALIŞMA YOK”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şeyma Batmaz, bebeğinin öldüğü yönündeki haberi yalanlayarak, "Ben gayet iyiyim, bebeğim de iyi. İnşallah da güzel sonuçlarla çıkarım" dedi ve kendisiyle temas halinde olan kişilerin karantinaya alınmadığın söyledi. Batmaz şöyle devam etti:

“Bence sistemli çalışma yok. Haberlerde Covid-19 çıkan kişilerin etrafındakileri de alıyoruz diyorlar ama böyle bir dünya yok. Covid-19 olan kişilerin etrafındakileri de almıyorlar. Fabrika işçisi olan insanlar şu an işteler ve biz gibi semptomları hisseden insanlar hastaneye gitmiyorlar. Çoğu insan da maddi olarak çalışmaları gerektiği için çalışıyor. Bu devletin, artık söylenecek laf bulamıyorum. Bazı insanlar çalışmak zorunda olacak ve bu durumu böyle nasıl atlatabileceksek artık…

“BAZILARININ TUZU KURUDUR”

Televizyonda bangır bangır ‘evde kal, evde kal’ diyorlar ama böyle bir dünya yok. Bazı insanlar çalışmak zorunda. Bizim gibi alt kademe kısım. İşe gidip gelirsin işten bulaşır. Mecbursundur ama bazılarının tuzu kurudur. Evde dururlar, kapılarına paketler, erzaklar gelir filan. Ne diyelim, hayırlısı hakkımızda.”

Batmaz çiftinin akrabası Zekai Kahyaoğlu,Şeyma Batmaz’ın çalışan kişilere dikkat çektiğini hatırlatarak, “Fabrikaların çalıştığını ve insanların işe gittiğini anlatmaya çalışıyor. Genel anlamda bir şeyler anlatmaya çalışıyor. İnsanlar çalışmak ve işe gitmek zorunda bunları anlayamıyorum diyor” ifadelerini kullandı.