Koronavirüs için 'WhatsApp Danışma Hattı' kuruldu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında, “Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 WhatsApp Danışma Hattı” kurulduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla mücadele için WhatsApp Danışma Hattı kurulduğunu açıkladı. Twitter'dan yapılan paylaşımda 0541 888 01 numaralı telefon üzerinden hizmete ulaşılabileceği belirtildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı bir adım daha attı. Bakanlık, WhatsApp üzerinden de hizmet verecek.
"184 WHATSAPP DANIŞMA HATTI"
Sağlık Bakanlığı'nın Twitter'ından yapılan açıklamada "Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu. Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
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