Koronavirüs karantinası hava kirliliğini düşürdü

13 Mart 2020 Cuma, 09:34

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs salgını binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Salgın nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ikinci ülke olan İtalya geçtiğimiz günlerde karantina uygulamasına geçmişti.

Virüs, dünya ekonomisine oldukça ağır hasarlar veriyor. Ancak bu hasar gezegenimiz için pozitif bir etkiye de sahip. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İtalya'daki hava kirliliği oranı gerilemiş durumda. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uyduları ile saptanan görseller ülkenin özellikle kuzey bölümündeki hava kirliliğinde düşüş yaşandığını gözler önüne seriyor Benzer bir durum geçtiğimiz haftalarda Çin'de de gözlemlenmişti. Uzmanlar bunun en önemli nedeninin salgın nedeniyle geçici olarak kapatılan fabrikaları gösteriyor.