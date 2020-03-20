Koronavirüs karantinasında olan ünlü diyetisyenin test sonucu belli oldu

20 Mart 2020 Cuma, 09:53

Koronavirüs salgınının başladığı ilk gününden itibaren salgından nasıl korunacağını katıldığı yayınlarda anlatan Ender Saraç perşembe günü rahatsızlandı. Üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç 'ın karantinada test sonucunu beklediğini eşi Benan Saraç açıkladı.

Son bilgilendirme ise Ender Saraç'tan geldi. Saraç, "Corona test sonucum NEGATİF yani TEMİZ çıktı.Ayrıca bende çok iyiyim. Yalancılarla, iftiracılarla bilahare hukuki olarak görüşeceğim" mesajını paylaştı.

'HASTANE ÇALIŞANLARI AHLAKİ DAVRANMADI'

Benan Saraç: " Hastane çalışanları ahlaki davranmadı. Ender beyin solunun cihazına bağlandığı iddiaları yayıldı. Bu yalan yanlış haberleri onlar aktardı. Hastane çalışanlarının dikkatli ve özenli olması gerekirdi. Sürece avukatımız dahil oldu" demişti.