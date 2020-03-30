Koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan Prens Charles, karantinadan çıktı
Koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın, 7 gün geçirdiği karantina sürecinden çıktığı ifade edildi.
Fotoğraf: Reuters
Clarence House’un sözcüsünden yapılan açıklamada, "Clarence House, doktoruyla görüştükten sonra Galler Prensi'nin karantinadan çıktığını doğruluyor" ifadeleri kullanıldı.
Clarence House, 25 Mart’ta Prens Charles’a (71) koronavirüs teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Teşhisin ardından eşi Camilla Parker Bowles’a (72) da koronavirüs testi yapılmış, ancak Bowles’ın testleri negatif çıkmıştı.
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